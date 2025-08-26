Data publicării:

Guvernul lui Donald Tusk, foc și pară pe Karol Nawrocki: Decizia de a nu mai susține ucrainenii subminează stabilitatea economiei

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Decizia președintelui polonez Karol Nawrocki de a respinge un proiect de lege privind ajutorul pentru refugiații ucraineni ar putea costa 8 miliarde de zloți (2,20 miliarde de dolari) și ar putea necesita un amendament la buget, a anunțat marți Ministerul de Interne.

Declarația ministerului a precizat că decizia înseamnă că, începând cu 1 octombrie, mii de ucraineni își vor pierde dreptul la un loc de muncă legal, crescând riscul de muncă nedeclarată, reducând impozitele și contribuțiile sociale și punând presiune pe serviciile publice, scrie Reuters.

Polonia a fost unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei de la invadarea Rusiei în 2022, dar unii polonezi s-au săturat de cei aproximativ 1,5 milioane de ucraineni care locuiesc în prezent în Polonia și spun că nevoile cetățenilor polonezi ar trebui să aibă prioritate.

Inspirat de președintele american Donald Trump, Nawrocki promisese în timpul campaniei electorale din acest an că va pune „polonezii pe primul loc” și va limita drepturile străinilor în Polonia. Luni, el a prezentat planuri de limitare a accesului viitor al ucrainenilor la alocații pentru copii și asistență medicală.

„Decizia sa subminează stabilitatea economiei, coeziunea socială, obligațiile internaționale ale Poloniei și securitatea întregii țări”, a declarat ministerul.

Vetoul a adâncit conflictul dintre Nawrocki și guvernul prim-ministrului Donald Tusk, iar evaluarea costurilor de către Ministerul de Interne a venit în contextul în care Varșovia se luptă să își limiteze deficitul bugetar.

Ministerul a declarat că costul de 8 miliarde de zloți ar proveni și din birocrație sporită și din posibilitatea ca unii ucraineni să solicite azil, un sistem mai complicat decât actualul acord de găzduire.

„Aceasta înseamnă mai puțini bani pentru investiții locale, mai puține fonduri pentru școli, spitale și servicii sociale. Fiecare familie poloneză va simți acest impact”, a precizat acesta.

Biroul președintelui nu a putut fi contactat pentru comentarii imediate.

Guvernul lui Donald Tusk, foc și pară pe Karol Nawrocki: Decizia de a nu mai susține ucrainenii subminează stabilitatea economiei
26 aug 2025, 22:48
26 aug 2025, 22:48
