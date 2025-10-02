Momentul în care Ilie Bolojan va pleca de la Guvern, dezvăluit de Kelemen Hunor: PSD are tot interesul

Kelemen Hunpr, președintele UDMR, afirmă că ar urma să avem o nouă rotativă guvernamentală, în 2027, viitorul premier al României, din 2027, urmând a fi președintele PSD. Nu doar că a afirmat, dar s-a arătat convins de cele spuse: ”PSD are tot interesul să preia guvernarea”.

”Da, sunt convins. Sunt convins că PSD are tot interesul să preia guvernarea din 2027, că ei au vrut rotativa. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vrei să conduci guvernul, nu pleci de la guvernare, că după aceea s-ar putea să nu fie posibilă reîntoarcerea. Deci nu vor pleca şi se face rotativa în 2027” a declarat Kelemen Hunor, la Europa FM.

”Nu ne împiedicăm în 2027”

Întrebat despre viitorul premier, președintele UDMR a răspuns: "Cine va fi preşedintele PSD, bănuiesc. Acum asta chiar nu e treaba mea. (...) Nu am voie să am preferinţe. (...) Dacă am ajuns până în 2027 cu această coaliţie, nu ne împiedicăm în 2027. Nu ştiu ce se va întâmpla până atunci, nu e treaba mea. PSD se pregăteşte de congres, de alegeri, e treaba lor, ar fi o greşeală să mă pronunţ eu ce e de făcut, ei ştiu mai bine, dar sunt convins că cel care va fi nominalizat de PSD, în 2027, va fi desemnat", a explicat liderul UDMR, conform Agerpres.

”Ilie Bolojan lucrează de dimineața până noaptea târziu”

”Nu ştiu, e o chestiune despre care eu n-am cum să am cunoştinţe, fiindcă în acest moment Ilie Bolojan este preocupat de dimineaţa până seara târziu şi asta pot să vă spun, chiar e un "stahanovist", lucrează de dimineaţă până noapte, târziu. (...) Uzura e pe măsură. Deci nu e o perioadă uşoară. El şi-a asumat acest lucru, e un pariu riscant. Dacă reuşeşte el cu acest pariu, atunci înseamnă că a reuşit şi România, dar deocamdată încă nu am făcut reforme” a mai spus Kelemen Hunor.