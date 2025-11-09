Momentul atacului armat din Turcia, în care au fost răniți doi români - VIDEO

Doi cetățeni români au fost răniți, sâmbătă spre duminică noapte, într-un atac armat în Piața Taksim din Istanbul, Turcia, potrivit ministrei de Externe, Oana Țoiu.

Piața Taksim, Istanbul, Turcia. Sursa foto: Agerpres

Imaginile atacului au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Atac armat pe fondul unor tensiuni mai vechi între părți

Presa turcă scrie că incidentul a avut loc pe İstiklal Caddesi din districtul Beyoğlu, Istanbul. Un angajat al unui hotel a deschis focul asupra a doi angajați ai unei cafenele. Altercația a început cu o agresiune fizică asupra unuia dintre angajați care aștepta în fața hotelului și ar fi avut la bază tensiuni mai vechi între părți. Imaginile camerelor de supraveghere au surprins întreaga scenă, inclusiv agresiunea inițială și momentul în care s-a tras asupra celor doi.

İstiklal Caddesi’nde silahlı saldırı güvenlik kamerasında; sokaktakilere kurşun yağdırdı



pic.twitter.com/a5nlCRAG7t — Naz Haber ???????? (@Nazcansuhaber) November 9, 2025

Două persoane au fost rănite și transportate imediat cu ambulanța la Spitalul de Stat Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu din Şişli. Martorii care au auzit focurile de armă au alertat poliția și echipele de urgență, iar zona a fost izolată temporar pentru anchetă.

Poliția de Ordine Publică din Beyoğlu a intervenit și a reținut persoanele implicate. La perchezițiile efectuate în hotel au fost găsite două arme deținute legal și folosite în atac. Suspecții urmează să fie prezentați instanței după finalizarea procedurilor de către polițiști, în timp ce ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor incidentului.