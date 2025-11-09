€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:43 09 Noi 2025 | Data publicării: 12:14 09 Noi 2025

Momentul atacului armat din Turcia, în care au fost răniți doi români - VIDEO
Autor: Iulia Horovei

barbat-impuscat-masina-timis_97383600 Foto: Pixabay, de un-perfekt. Rol ilustrativ
 

Doi cetățeni români au fost răniți ușor într-un atac armat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Piața Taksim din Istanbul, Turcia.

Doi cetățeni români au fost răniți, sâmbătă spre duminică noapte, într-un atac armat în Piața Taksim din Istanbul, Turcia, potrivit ministrei de Externe, Oana Țoiu.

Piața Taksim, Istanbul, Turcia. Sursa foto: Agerpres

Imaginile atacului au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Atac armat pe fondul unor tensiuni mai vechi între părți

Presa turcă scrie că incidentul a avut loc pe İstiklal Caddesi din districtul Beyoğlu, Istanbul. Un angajat al unui hotel a deschis focul asupra a doi angajați ai unei cafenele. Altercația a început cu o agresiune fizică asupra unuia dintre angajați care aștepta în fața hotelului și ar fi avut la bază tensiuni mai vechi între părți. Imaginile camerelor de supraveghere au surprins întreaga scenă, inclusiv agresiunea inițială și momentul în care s-a tras asupra celor doi.

 

Două persoane au fost rănite și transportate imediat cu ambulanța la Spitalul de Stat Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu din Şişli. Martorii care au auzit focurile de armă au alertat poliția și echipele de urgență, iar zona a fost izolată temporar pentru anchetă. 

Poliția de Ordine Publică din Beyoğlu a intervenit și a reținut persoanele implicate. La perchezițiile efectuate în hotel au fost găsite două arme deținute legal și folosite în atac. Suspecții urmează să fie prezentați instanței după finalizarea procedurilor de către polițiști, în timp ce ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor incidentului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac armat
atac istanbul
romani
raniti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 46 minute
Două produse de la Auchan, retrase de urgență. Risc de contaminare cu particule metalice și de cauciuc - FOTO
Publicat acum 57 minute
Doi șoferi morți în Dolj, după o coliziune frontală
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Lavrov promite răzbunare, după ce UE a promis că va da Ucrainei acces la banii înghețați ai Rusiei
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Criticile Oanei Gheorghiu la adresa lui Trump. Chirieac: „S-au dus ca trăsnetul la Departamentul de Stat al SUA"
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Femeie din Teleorman, ucisă pe stradă, cu copilul de mână. Atacatorul este soțul de care se despărțise
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Publicat pe 07 Noi 2025
Congres PSD: De ce lipsește, cu adevărat, Viorica Dăncilă. ”A făcut imposibilă participarea mea”
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close