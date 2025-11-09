€ 5.0860
Data publicării: 12:06 09 Noi 2025

BREAKING NEWS Doi români, răniți într-un atac în Istanbul, în piața Taksim
Autor: Bogdan Bolojan

politia din turcia
 

Un incident armat produs azi-noapte în una dintre cele mai aglomerate zone turistice ale Istanbulului, piața Taksim, a rănit mai multe persoane, printre care și doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia.

Potrivit informațiilor oficiale transmise de ministrul român de Externe, Oana Țoiu, românii au fost răniți ușor și se află în afara oricărui pericol.

Incidentul a avut loc în jurul miezului nopții, într-un moment în care piața Taksim era încă animată de localnici și turiști. Martorii au relatat că s-au auzit mai multe focuri de armă, iar oamenii aflați în apropiere au fugit speriați. Autoritățile turce au intervenit rapid, iar zona a fost împânzită de poliție și ambulanțe.

Printre victime s-au aflat și doi cetățeni români, membri ai unui grup care participa la un eveniment cultural desfășurat la Istanbul. Cei doi au fost răniți ușor în urma împușcăturilor și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit medicilor, starea lor este stabilă și nu există motive de îngrijorare privind evoluția lor.

O româncă a alertat autoritățile: „Suntem recunoscători pentru prezența ei de spirit”

Cazul a ajuns în atenția Consulatului General al României la Istanbul după ce o româncă aflată împreună cu cei doi răniți a apelat linia de urgență consulară. Femeia, care nu a fost rănită, a reușit să sune imediat după incident și să ofere detalii clare despre locul și circumstanțele atacului.

„Cazul a ajuns în atenția Consulatului General al României la Istanbul la apelul de urgență al româncei care îi însoțea. Ea nu a fost rănită și îi suntem recunoscători pentru prezența de spirit și claritate”, a declarat ministrul român de Externe, Oana Țoiu.

Potrivit acesteia, o echipă consulară s-a deplasat la fața locului imediat după incident pentru a oferi asistență românilor implicați și pentru a menține legătura cu autoritățile turce.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că se află în contact permanent cu autoritățile locale și că oferă sprijin celor doi cetățeni români, precum și grupului din care aceștia fac parte.

„O echipă s-a deplasat la fața locului pentru a oferi asistență consulară și suntem în contact cu autoritățile. Persoanele de cetățenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică și suntem în continuare alături prin asistența consulară necesară”, a mai transmis ministrul Oana Țoiu.

Autoritățile turce anchetează atacul

Poliția din Istanbul a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului și identitatea agresorului. Primele ipoteze indică un conflict izbucnit între mai multe persoane, însă anchetatorii nu exclud nici varianta unui atac deliberat asupra mulțimii.

Piața Taksim, aflată în centrul orașului Istanbul, este unul dintre cele mai cunoscute locuri de întâlnire pentru localnici și turiști, fiind adesea scena unor evenimente publice și manifestații culturale. Zona este supravegheată constant de autorități, însă incidentele izolate nu pot fi excluse într-un oraș de dimensiunea și complexitatea metropolei turce.

piata taksim
