Stiri

Moaştele Sfintei Paraschevi din Grecia, vindecătare a orbirii, aduse în premieră la București. Când și unde se pot închina credincioșii
Data actualizării: 16:49 27 Noi 2025 | Data publicării: 16:43 27 Noi 2025

Moaştele Sfintei Paraschevi din Grecia, vindecătare a orbirii, aduse în premieră la București. Când și unde se pot închina credincioșii
Autor: Andrei Itu

Moaştele Sfintei Paraschevi din Grecia, aduse pentru prima dată la București. Când și unde se pot închina credincioșii Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: pxhere.com Moaştele Sfintei Paraschevi din Grecia, aduse pentru prima dată la București.
 

Un eveniment duhovnicesc şi istoric aparte va avea loc în perioada 4 - 7 decembrie la București, unde vor fi aduse, pentru prima dată moaştele Sfintei Paraschevi din Grecia.

Sfintele moaște vor fi aduse la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou - Kilometrul Zero din Bucureşti, a anunţat, joi, părintele paroh, prof. Dr. Emil Nedelea Cărămizaru.

Evenimentul coincide cu sărbătoarea Sfântului Nicolae, unul dintre hramurile Bisericii Sfântul Gheorghe-Nou din București.

Conform părintelui Emil Nedelea Cărămizaru, această primire se va desfășura cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. şi a IPS Theogolos, Mitropolit de Serres şi Nigrita din Grecia, care va conduce delegaţia ce vine în Capitală.

Moaştele Sfintei Paraschevi din Grecia, pentru prima dată în istorie, la biserica voievodală Sfântul Gheorghe-Nou

"Cu ocazia prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni, în ziua de 6 decembrie - Hramul bisericii Sfântul Gheorghe-Nou, Kilometrul Zero din Bucureşti, moaşte din cinstitul cap al Sfintei Muceniţe Paraschevi, vor fi aduse, pentru prima dată în istorie, la biserica voievodală Sfântul Gheorghe-Nou, de o delegaţie a Mitropoliei de Serres şi Nigrita din Grecia, condusă personal de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Theologos.", a spus parohul Bisericii "Sfântul Gheorghe-Nou" din Bucureşti, prof. Dr. Emil Nedelea Cărămizaru.

Vezi și - EXCLUSIV - Ce anticipează, de fapt, sărbătoarea Sfântului Nicolae! Poze exclusive de la moaștele Sfântului de la Bari, Italia

Sfintele moaște ale muceniței Paraschevi din Grecia vor fi așezate lângă mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae

"Sfântul odor de mult preţ duhovnicesc va fi aşezat alături de mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, în pridvorul sfântului lăcaş din inima Capitalei, pentru câteva zile de pelerinaj. Întâmpinarea sfântului odor va avea loc joi, 4 decembrie, ora 10:00", a precizat, pentru Agerpres, prof. Dr. Emil Nedelea Cărămizaru.

În ziua hramului, 6 decembrie 2025, Sfânta Liturghie va fi săvârşită de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment duhovnicesc, a subliniat părintele Emil Cărămizaru.

"Duminică, 7 decembrie, Sfânta Liturghie va fi săvârşită, cu Înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de Înaltpreasfinţitul Părinte Teologos, Mitropolit de Seres şi Nigrita. Vă aşteptăm cu multă bucurie, la vreme de mare sărbătoare", a mai spus parohul Bisericii "Sfântul Gheorghe-Nou".

Sfânta Muceniţă Paraschevi din Grecia, vindecătoare a orbirii şi a bolilor de ochi

Sfânta Muceniţă Paraschevi s-a născut în timpul împăratului Adrian (117-138), într-o localitate aflată la graniţele vechii Rome. Ea a avut părinţi creştini, pe nume Agaton şi Politia. Sfânta Muceniţă Paraschevi este considerată de creştini ca fiind vindecătoare a orbirii şi a bolilor de ochi. 

Pelerinii care ajung pe Valea Tembi din Grecia se închină la icoana şi la moaştele Sfintei Paraschevi, adăpostite într-un paraclis săpat în stâncă, iar apoi coboară şi traversează un tunel îngust, ajungând în cele din urmă la izvorul sfintei, luând din apa curată şi tămăduitoare.

VEZI ȘI - Sfântul Nicolae - 6 decembrie. Unde poți să te închini la mâna făcătoare de minuni a Sfântului, dăruită de Mihai Viteazul în 1600, la o biserică din București

sfanta paraschevi
moaste
Biserica Sfantul Gheorghe-Nou
grecia
