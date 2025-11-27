Moaştele Sfintei Paraschevi din Grecia, vindecătare a orbirii, aduse în premieră la București. Când și unde se pot închina credincioșii

Un eveniment duhovnicesc şi istoric aparte va avea loc în perioada 4 - 7 decembrie la București, unde vor fi aduse, pentru prima dată moaştele Sfintei Paraschevi din Grecia.
Sfintele moaște vor fi aduse la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou - Kilometrul Zero din Bucureşti, a anunţat, joi, părintele paroh, prof. Dr. Emil Nedelea Cărămizaru.
Evenimentul coincide cu sărbătoarea Sfântului Nicolae, unul dintre hramurile Bisericii Sfântul Gheorghe-Nou din București.
Conform părintelui Emil Nedelea Cărămizaru, această primire se va desfășura cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. şi a IPS Theogolos, Mitropolit de Serres şi Nigrita din Grecia, care va conduce delegaţia ce vine în Capitală.
"Cu ocazia prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni, în ziua de 6 decembrie - Hramul bisericii Sfântul Gheorghe-Nou, Kilometrul Zero din Bucureşti, moaşte din cinstitul cap al Sfintei Muceniţe Paraschevi, vor fi aduse, pentru prima dată în istorie, la biserica voievodală Sfântul Gheorghe-Nou, de o delegaţie a Mitropoliei de Serres şi Nigrita din Grecia, condusă personal de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Theologos.", a spus parohul Bisericii "Sfântul Gheorghe-Nou" din Bucureşti, prof. Dr. Emil Nedelea Cărămizaru.
"Sfântul odor de mult preţ duhovnicesc va fi aşezat alături de mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, în pridvorul sfântului lăcaş din inima Capitalei, pentru câteva zile de pelerinaj. Întâmpinarea sfântului odor va avea loc joi, 4 decembrie, ora 10:00", a precizat, pentru Agerpres, prof. Dr. Emil Nedelea Cărămizaru.
În ziua hramului, 6 decembrie 2025, Sfânta Liturghie va fi săvârşită de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment duhovnicesc, a subliniat părintele Emil Cărămizaru.
"Duminică, 7 decembrie, Sfânta Liturghie va fi săvârşită, cu Înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de Înaltpreasfinţitul Părinte Teologos, Mitropolit de Seres şi Nigrita. Vă aşteptăm cu multă bucurie, la vreme de mare sărbătoare", a mai spus parohul Bisericii "Sfântul Gheorghe-Nou".
Sfânta Muceniţă Paraschevi s-a născut în timpul împăratului Adrian (117-138), într-o localitate aflată la graniţele vechii Rome. Ea a avut părinţi creştini, pe nume Agaton şi Politia. Sfânta Muceniţă Paraschevi este considerată de creştini ca fiind vindecătoare a orbirii şi a bolilor de ochi.
Pelerinii care ajung pe Valea Tembi din Grecia se închină la icoana şi la moaştele Sfintei Paraschevi, adăpostite într-un paraclis săpat în stâncă, iar apoi coboară şi traversează un tunel îngust, ajungând în cele din urmă la izvorul sfintei, luând din apa curată şi tămăduitoare.
de Roxana Neagu