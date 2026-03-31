Mișcare strategică la Tokyo: Japonia desfășoară rachete cu rază lungă de acțiune pe insula Kyushu

Japonia va desfășura rachete cu rază lungă de acțiune pe insula Kyushu, în Marea Chinei de Est.
Japonia va desfăşura marţi rachete cu rază lungă de acţiune pe insula Kyushu, în Marea Chinei de Est, a declarat un oficial al Ministerului japonez al Apărării, relatează AFP, potrivit Agerpres.
"Intenţionăm să le desfăşurăm începând cu 31 martie", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, confirmând informaţiile din presa locală conform cărora rachete sol-mare cu o rază de acţiune de circa 1.000 de kilometri vor fi instalate într-o garnizoană din Kumamoto, pe insula Kyushu.
Oficialul a declarat, de asemenea, că un "Hyper Velocity Gliding Projectile" (HVGP), destinat să apare cele mai îndepărtate insule ale arhipelagului, va fi desfăşurat mai târziu marţi într-o garnizoană din regiunea Shizuoka, în centrul Japoniei.
Autorităţile nipone lansează din ce în ce mai frecvent avertismente cu privire la ambiţiile militare ale Chinei în regiune.
La sfârşitul lunii februarie, Tokyo a anunţat planuri privind desfăşurarea de rachete sol-aer pe insula Yonaguni, la circa 110 kilometri est de Taiwan.
Japonia anunţase deja planuri pentru această desfăşurare în 2022, dar nu a menţionat un calendar pentru implementarea acesteia.
China a luat din noiembrie o serie de măsuri economice, politice şi simbolice împotriva Japoniei ca represalii pentru declaraţiile făcute de premierul Sanae Takaichi. Şefa guvernului nipon sugerase că o intervenţie militară a ţării sale este posibilă în cazul unui atac al Chinei împotriva Taiwanului, insulă revendicată de Beijing.
