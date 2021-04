Mirel Rădoi, după meciul cu Armenia. "Am emoţii şi cu Liechtenstein"

„A fost o partidă dificilă, am început jocul slab, am reușit după să egalăm, să întoarcem și să conducem, însă din păcate nu am avut atitudine și personalitate pe final. Mi-e greu să îmi dau seama la ce se pot gândi dacă nu sunt atenți la ce lucrăm la antrenamente, că golurile au fost de oprit.

Nu-mi aduc aminte de un meci cu mai mari emoții în momentul în care fundașii lor trimiteau mingi spre atacanți. Nu am înțeles de ce am orientat jocul în partea cealaltă, de ce i-am lăsat, mi-e greu să înțeleg de ce s-au întâmplat toate acestea. Din punct de vedere mental trebuia să fim altfel, mă refer la acest meci și la cel cu Islanda.

La cum am arătat în seara asta, am emoții și cu Liechtenstein", a spus Mirel Rădoi la conferinţa de presă de după meci.