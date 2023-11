Mircea Badea vrea să o liniștească pe fiica Elenei Lasconi: "Dragă doamnă Oana Lasconi, știu că sună ciudat și prost..."

"Elena Lasconi a fost întrebată dacă a votat la referendumul pentru familie, la care ea a răspuns că a votat pentru familia tradițională. De aici s-a dezlănțuit o adevărată efeverscență. Fata domniei sale a avut o reacție absolut emoțională, la subiect. Spune că a realizat ca mama ei este homofobă și că discriminează jegos," a contextualizat Mircea Badea situația creată.

Badea nu consideră declarațiile Elenei Lasconi ca fiind homofobe. Acesta a argumentat:

"Eu aș vrea să o liniștesc pe doamna Oana Lasconi. Dragă doamnă Oana Lasconi, asta nu înseamnă că mami este homofobă doar pentru că ea crede că familia trebuie să fie compusă din bărbat și femeie. Și dați-mi voie să îi explic lucruri pe care le-am mai vorbit și nu m-am sucit niciodată. Am vorbit despre asta și când era marele referendum pentru familie, rebrenduit ca fiind referendumul lui Dragnea. Eu am cunoscut de-a lungul vieții mele, în nenumărate ocazii sociale, foarte mulți membri ai comunității LGBT. Eu nu cred că există măcar o persoană din comunitatea LGBT cu care eu am interacționat în această viață, care să fi rămas cu ideea despre mine că eu sunt homofob. Eu nu cred că poate să zică o singură persoană care m-a cunoscut că Badea este homofob, pentru că nu este adevărat. Lucrurile astea se simt, mai ales decât să se depisteze după discurs, unde ai putea fi abil și să te prefaci.

Eu m-am dus și am votat la referendumul respectiv. Știu că vine ca un șoc mental pentru mulți că dacă ai votat pentru familia tradițională ești homofob. Nu știu dacă ajunge mesajul meu la doamna Oana Lasconi, dar am văzut că era sub imperiul unei emoții foarte puternice. Deci familia nu are nici o legătură cu iubirea, știu că sună ciudat și prost. Familia este o construcție instituțională. Iubirea e un sentiment. Și pe domnul Chirieac l-am auzit spunând recent la Antena 3 că nu trebuie să decidă cineva cine cu cine stă. Dânsul se declara împotriva mazilirii doamnei Lasconi, dar cumva o înțelegea pe fiica doamnei Lasconi. Nu e domle', vorba despre cine cu cine să stea. Familia nu are legătură nici cu iubirea, nici cu locuitul împreună. Nu, familia este o construcție strict instituțională. La asta se referea și referendumul. Dacă te duci la biserică, aia e alta treabă, e un gest religios, nu despre asta era vorba în referendum. De fapt în referendum era vorba despre momentul în care te duci la primar. E un primar care nu te întreabă dacă îți iubești partenera sau stați împreună. Nu întreabă pentru că nu despre asta este vorba. La primărie te întreabă doar dacă ești de acord să o iei în căsătorie. Acolo este vorba doar despre un acord. Familia este o formalitate, din punctul de vedere al statului. Aici nu este vorba despre iubire, că nu se votează iubirea, se votează un concept strict instituțional, la nivel de stat. Nimic altceva," a spus Mircea Badea la emisiunea "În Gura Presei" de la Antena 3.

