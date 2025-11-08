Minunile Sfântului Nectarie. Fapte mai puțin cunoscute despre "vindecătorul de cancer"

Sfântul Nectarie s-a născut în 1846 în Selivria Traciei din părinţi săraci, însă foarte credincioși.

Are supranumele de ”Taumaturgul”, fiind renumit pentru vindecările miraculoase, mai ales de cancer, pe care le săvârșea încă din timpul vieții.

După trecerea la Domnul, mormântul Sfântului Nectarie a devenit un loc de pelerinaj. Înalților ierarhi ai Bisericii le-au fost descoperite minunile care se întâmplau acolo, iar moaștele sale, plăcut mirositoare, au condus la canonizarea Sfântului Nectarie pe data de 9 noiembrie 1961.

Lucruri mai puțin cunoscute despe Sfântul Nectarie

Când mama sa l-a învățat Psalmul 50 îi plăcea să repete: Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.

Sfântul Nicolae i-a apărut în vis, l-a îmbrățișat, spunându-i că îl va duce tot mai sus.

Sfântul Nectarie a îndurat foarte multe calomnii și nedreptăți cultivând răbdarea, dragostea, iertarea, iar într-un final s-a aflat și adevărul.

Imediat după moartea Sfântului Nectarie, bolnavul din patul de spital alăturat s-a atins de haina sa și s-a vindecat, notează Basilica.ro.

Numeroase mărturii consemnează oameni diagnosticați cu cancer ce s-au vindecat după ce s-au rugat la moaștele Sfântului Nectarie.

Minuni ale Sfântului Nectarie

Soţia unui credincios a povestit că, după câteva ore de rugăciune fierbinte către Sfântul Nectarie pentru vindecarea copilului său, a auzit o voce care îi spunea: „Nu mai plânge, copilul tău se va însănătoşi!”, iar copilul într‑adevăr s‑a vindecat, conform imoph.org

În timpul vieţii sale, pe insula Eghina, Sfântul Nectarie a adus ploaie după o perioadă de secetă şi alungat lăcustele ce atacaseră culturile localnicilor. A fost un semn că rugăciunile lui erau ascultate. Astfel, locuitorii l‑au considerat ocrotitor.

După plecarea la Domnul a Sfântului Nectarie, rândurile de pelerini care veneau să se roage la moaştele lui au mărturisit vindecări de boli grave, în special de cancer. Relatările menţionează că „nu există aproape vreo boală care să nu fi fost vindecată prin rugăciunile lui”, conform Stnectarios.com.

Unde se găsesc în România Moaște ale Sfântului Nectarie

Moaştele Sfântului Nectarie se găsesc la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti, părticele din moaştele sale sunt prezente aici din 2002. De asemenea, Sfintele sale moaște se găsesc la Biserica "Sfântul Nectarie" din cartierul Alexandru cel Bun, din Iaşi. Amintim că în anul 2006, la hramul Cuvioasei Parascheva din Iaşi, ÎPS Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetses şi Eghina, a dăruit pe data de 15 octombrie, o părticică din moaştele Sfântului Nectarie acestei biserici)

Moaște ale Sfântului Nectarie se găsesc la Paraclisul Mănăstirii "Maica Domnului - Bucuria neaşteptată" din Mănăstirea rupestră Şinca Veche, judeţul Braşov. Moaştele au fost dăruite de Mănăstirea Grigoriu din Sfântul Munte Athos.

Credincioșii se mai pot închina la moaștele Sfântului Nectarie la Mănăstirea Putna și la Catedrala arhiepiscopală din Galaţi.

Rugăciune puternică adresată Sfântului Nectarie

"O, preasfinte şi întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primeşte această puţină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător preaminunat scăpând şi către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinţi ne rugăm ţie: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia şi ticăloşia noastră. Vezi rănile sufletelor şi ale trupurilor noastre.

Ne rugăm ţie, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbeşte de ne ajută cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni şi ne sprijineşte pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus-pinele noastre şi nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, că ştim, sfinte al lui Dumnezeu, că şi după mutarea ta din viaţa aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău şi cu credinţă ţi s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat întru ajutor şi nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind şi alergând spre ajutorul tău, nu i-ai uşurat suferinţa?

Minunile şi ajutorul tău ne-au făcut şi pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, să te chemăm să ne vii în ajutor. Ştim, o, alesule ierarh, de mulţimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără-de-arginţi arătându-te. Nu cunoaştem nici sufe¬inţă şi nici durere pe care să nu le poţi alina.

Nu cunoaştem nici o boală căreia tu să nu îi poţi aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci şi pe mulţi bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credinţă şi în răbdare, şi să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ţie, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit şi te-a primit în cereştile locaşuri.", conform Doxologia.ro.

Vezi și - FOTO Alinare pentru copiii cu boli incurabile. Mitropolia Clujului a deschis un centru de îngrijiri paliative pediatrice GRATUITE