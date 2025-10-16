€ 5.0884
Data actualizării: 18:37 16 Oct 2025 | Data publicării: 18:27 16 Oct 2025

EXCLUSIV FOTO Alinare pentru copiii cu boli incurabile. Mitropolia Clujului a deschis un centru de îngrijiri paliative pediatrice GRATUITE
Autor: Andrei Itu

Centru Sf. Hristofor 7 Foto Andrei Itu DC News
 

Mitropolia Clujului a inaugurat primul centru care oferă asistență paliativă gratuită și complexă minorilor diagnosticați cu boli cronice progresive.

Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice ”Sf. Hristofor” din Sânnicoară, aflalt în apropierea municipiului Cluj-Napoca, este o lucrare medicală, socială și duhovnicească a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, prin care se oferă îngrijire gratuită pacienților minori, din dorința de a oferi alinare copiilor cu boli cronice progresive/afecțiuni oncologice și familiilor acestora. 

Foto Andrei Itu - DC News

Câți copiii vor primi îngrijiri 

Noul centru are în dotare 19 saloane pentru 35 de copii, consultații și activități recreative, spații moderne de tratament, devenind un spațiu de referință pentru medicina paliativă pediatrică din regiune.

Proiectul a fost finanțat integral din donații, finalizat în mai puțin de doi ani, datorită mai multor oameni de bine care au contribuit semnificativ, printre care familia preotului Emanuel Komives, care a donat terenul.

Foto Andrei Itu - DC News

Sfințirea Paraclisului ”Sfântul Mucenic Hristofor” din incinta Centrului

Evenimentul inaugurării a debutat cu sfințirea Paraclisului ”Sfântul Mucenic Hristofor” din incinta instituției. Slujbă a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului și de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al  Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

Foto Andrei Itu - DC News

Sute de credincioși, oficialități centrale, județene, locale, precum personalități din mediul sanitar și academic au luat parte la momentele solemne de astăzi.

Foto Andrei Itu - DC News

Faptele milei trupești, evidențiate de mitropolitul Andrei

”De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în Împărăția Cerurilor”, Evanghelia după Matei, capitolul 18. Astăzi, la sfințirea acestei capele și acestui așezământ, sentimente foarte înălțătoare trec prin sufletele noastre, așa cred. Domnul Hristos, atunci când a fost întrebat cine va moșteni Împărăția Cerurilor, am spus acel verset, la început, cu răspunsul Domnului, pentru că, prin acest așezământ, Centru de Îngrijiri Paliative, în atenție vor fi copilașii. Suferința este grea pentru oricine, dar pentru copilași... Suferința lor este și suferința părinților. Prin urmare, aici unde vor fi îngrijiți copiii, una dintre faptele milei trupești este transpusă în evidență. 

Foto Andrei Itu - DC News

Ce a spus Mântuitorul despre faptele milei trupești

Știți ce a zis Mântuitorul cu privire la faptele milei creștine? Atunci când El va reveni, noi, cei morți, vom învia și ne va împărți în două. Celor de-a dreapta le va zice: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine.  La fapta aceasta a milei trupești, bolnav am fost și M-ați cercetat, ne oprim în mod special. Și creștinii care își pun cu seriozitate problema mântuirii se gândesc la aceste fapte ale milei trupești, a declarat IPS Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Așa că, gândul Părintelui Bogdan, care a ridicat și pentru copilași un centru de îngrijiri paliative este binecuvântat. Și acest gând l-a îmbrățișat și Preasfințitul Benedict și cât a fost Episcopul-vicar al  Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a făcut mult la ridicarea acestuia”, a spus IPS Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Foto: Mitropolia Clujului

Conturi donații 

Asociația ”Sfântul Nectarie” Cluj

Lei: RO83BTRLRONCRT00C6603105
Euro: RO25BTRLEURCRT00C6603103

sau trimite, prin SMS, textul „JOY” la numărul 8845 pentru o donație recurentă de 2 euro pe lună.

Foto Andrei Itu - DC News

Proiectul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice ”Sf. Hristofor”a fost inițiat de Asociația ”Sfântul Nectarie”, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, care, de mai bine de 10 ani, desfășoară activitatea Centrului de Îngrijiri Paliative ”Sfântul Nectarie” pentru adulți din Cluj-Napoca.

