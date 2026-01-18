€ 5.0894
DCNews Stiri Internațional Ministrul francez al Agriculturii spune că "Trump are foarte multe de pierdut", după anunţul despre tarife
Data publicării: 13:05 18 Ian 2026

Ministrul francez al Agriculturii spune că "Trump are foarte multe de pierdut", după anunţul despre tarife
Autor: Florin Răvdan

donald trump Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump, care ameninţă ţări europene cu tarife vamale suplimentare pentru opoziţia lor faţă de veleităţile lui de a impune controlul SUA asupra Groenlandei, "are la rândul său multe de pierdut", a estimat duminică ministrul francez al agriculturii Annie Genevard, informează AFP.

 

"În această escaladare a tarifelor vamale, el are de asemenea multe de pierdut, inclusiv pentru propriii săi agricultori, inclusiv pentru propriile sale industrii", a declarat ea în cadrul emisiunii "Grand randez-vous" pentru Europe 1/Les Echos/CNews.

Donald Trump a ameninţat sâmbătă mai multe ţări europene - Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda - că le va impune tarife vamale suplimentare până când nu va fi încheiat "un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei". Această suprataxă, de 10%, va deveni efectivă din 1 februarie şi ar putea ajunge la 25% la 1 iunie, a declarat Trump.

"Această ameninţare, vom vedea dacă el o va pune în aplicare", a spus Annie Genevard.

"Uniunea Europeană are o forţă de lovitură posibilă" din punct de vedere comercial, a apreciat ea, adăugând că "acesta este un răspuns care trebuie manevrat cu precauţie, pentru că această escaladare poate fi mortală, dar ea poate fi mortală şi pentru SUA".

"Este clar că europenii vor opune rezistenţă SUA", a declarat Annie Genevard, estimând de asemenea că o impunere a controlului american asupra imensului teritoriu autonom danez este "inacceptabilă şi inimaginabilă".

O reuniune de urgenţă a ambasadorilor UE este prevăzută să aibă loc duminica aceasta, în timp ce preşedintele francez Emmanuel Macron ar urma să discute în următoarele ore cu omologi europeni cu privire la această criză inedită între membri ai NATO, scrie Agerpres.

