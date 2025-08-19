Data actualizării: | Data publicării:

Ministerul Muncii propune schimbări privind detaşările şi transferurile funcţionarilor publici

Autor: Andrei Itu
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Suspendarea plăţii pensiei pentru funcţionarii publici pe perioada menţinerii în activitate peste vârsta standard de pensionare, modificări legate de concursurile pentru ocuparea funcţiilor de conducere în administraţia publică, precum şi o serie de norme tranzitorii cu privire la detaşările şi transferurile funcţionarilor publici în contextul măsurilor fiscal-bugetare actuale, se află printre propunerile incluse în proiectul de modificare şi completare a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat marţi seara de Ministerul Muncii.

Astfel, se propune modificarea componenţei comisiilor de concurs, în sensul participării la cerere a reprezentanţilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP) doar pentru concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor de conducere.

"Etapa de selecţie pentru concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice, din administraţia publică locală, precum şi pentru funcţiile publice de stat şi teritoriale, precum şi concursul de promovare pe funcţiile publice de conducere se vor desfăşura prin utilizarea instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor, şi totodată având în vedere capacitatea restrânsă a resurselor umane din cadrul ANFP pentru desemnarea în cadrul comisiilor de concurs în etapa de selecţie şi în cadrul comisiilor de concurs de promovare pe funcţiile publice de conducere, se impune modificarea în mod corespunzător a prevederilor referitoare la atribuţiile instituţiei anterior menţionate şi reprezentanţilor săi în aceste comisii, aşa cum se regăsesc la art. 469 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul participării la cerere a reprezentanţilor ANFP doar pentru concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor de conducere", se arată în Nota de fundamentare a proiectului.

De asemenea, documentul prevede renunţarea la obligativitatea publicării unui anunţ în situaţia transferului în interes de serviciu, publicitatea anunţului privind demararea procedurii de transfer, în termen de 30 de zile fiind aplicabilă doar transferului la cerere.

În plus, se renunţă la obligativitatea autorităţilor şi a instituţiilor publice, de rezervare a postului în situaţia suspendării raportului de serviciu cu acordul părţilor, precum şi în situaţia încadrării la cabinetul unui demnitar şi desfăşurării de activităţi în organizaţii internaţionale din iniţiativa funcţionarului public, prin instituirea unor excepţii de la obligaţia rezervării postului, pentru situaţiile în care suspendarea se realizează pentru motive obiective şi de lungă durată.

"Se propune reglementarea unor situaţii de suspendare de drept a raportului de serviciu care vor fi recunoscute ca vechime în grad profesional (...); suspendarea raporturilor de serviciu în sensul introducerii unei perioade maxime de doi ani pentru suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa funcţionarului public pentru desfăşurarea de activităţi în organizaţii internaţionale. Modificarea delimitează situaţiile de activitate în organisme internaţionale (maxim 2 ani), în afara celor prevăzute la art. 513 alin. (1) lit. c), şi stabilirea unui termen rezonabil, în scopul menţinerii
echilibrului între interesul individual şi cel instituţional", se menţionează în proiect.

Corelarea unor prevederi privind menţinerea în activitate a funcţionarilor publici peste vârsta standard de pensionare



Totodată, propunerea de act normativ prevede şi corelarea unor prevederi privind menţinerea în activitate a funcţionarilor publici peste vârsta standard de pensionare. În acest context, se completează cu trei noi alineate care clarifică procedura prin care funcţionarii pot continua activitatea peste vârsta standard de pensionare, înlătură cumulul pensiei cu salariul în administraţia publică prin suspendarea plăţii pensiei pe perioada menţinerii, introducerea acordului conducătorului autorităţii sau instituţiei publice pentru menţinere şi se reglementează în mod expres şi corelativ limita maximă de vârstă la 70 de ani.

În acelaşi timp, pe fondul măsurilor fiscal-bugetare actuale, în proiect sunt prevăzute norme tranzitorii, cu privire la: suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, cu excepţia celor organizate pentru ocuparea de posturi unice înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 298/2025 privind aprobarea Planului de recrutare a funcţionarilor publici şi a Planului de promovare în funcţii publice de conducere, pentru perioada 2025-2026.

"Organizarea concursurilor aflate în curs de desfăşurare pentru ocuparea funcţiilor publice pentru care s-a afişat rezultatul verificărilor eligibilităţii candidaţilor anterior intrării în vigoare a proiectului de act normativ; suspendarea detaşărilor şi transferurilor funcţionarilor publici pe o perioadă determinată; acordarea unui termen de 30 zile pentru ocuparea anumitor posturi prin transfer în interesul serviciului", se precizează în document.

Potrivit sursei citate, în termen de zece de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de Urgenţă, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a dispune, în condiţiile legii, prin act administrativ, încetarea detaşării funcţionarilor publici.

O altă prevedere menţionează că şefii autorităţilor şi instituţiilor publice în care se află detaşaţi funcţionari publici au obligaţia de a decide dacă funcţionarii publici în cauză îşi pot continua activitatea în autoritatea sau instituţia publică respectivă şi dispun, după caz, demersurile legale pentru realizarea transferului în interes de serviciu al acestora pe funcţiile publice vacante pe care au fost detaşaţi anterior, cu încadrarea în termenul de 30 de zile.

"Pentru personalul contractual, până la 31 decembrie 2026 pentru autorităţile şi instituţiile publice, (...) indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii se suspendă aplicarea prevederilor art. 45 - 47 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În termen de 10 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a dispune, în condiţiile legii, prin act administrativ, încetarea detaşării personalului contractual", se mai arată în Nota de fundamentare.

De la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice în care se află detaşat personal contractual, au obligaţia de a decide dacă salariaţii în cauză îşi pot continua activitatea în autoritatea sau instituţia publică respectivă şi dispun, după caz, demersurile legale pentru realizarea transferului în interes de serviciu al acestora pe posturile vacante pe care au fost detaşaţi anterior, cu încadrarea în termenul de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Proiectul prevede că se exceptează detaşările privind desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale de maximum doi ani, dacă detaşarea s-a făcut la cererea salariatului şi pe întreaga durată a detaşării dacă aceasta s-a făcut la solicitarea instituţiei publice.

"Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, ai societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum şi ai autorităţilor de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, inclusiv decizia de pensie de serviciu sau decizia de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică, are dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani", conform proiectului.

Totuşi, persoanele menţionate pot fi menţinute în activitate, în baza unei cereri, cu condiţia suspendării plăţii pensiei, notează documentul oficial. Prin excepţie de la prevederile din Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei în cazul acestor persoane se face de la data încetării activităţii pentru care s-a solicitat continuarea contractului de muncă/raportului de muncă/de serviciu militar.

Concursurile pentru ocuparea posturilor de natură contractuală aflate în curs de desfăşurare pentru care s-a afişat rezultatul verificărilor eligibilităţii candidaţilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se finalizează în condiţiile reglementate în vigoare la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

Proiectul de act normativ reglementează contravenţii pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către autorităţile şi instituţiile publice, Regiile autonome înfiinţate de stat, societăţile/companiile naţionale, societăţile la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, Regiile autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, societăţile la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum autorităţile de reglementare.

Măsurile prevăzute în acest act normativ se vor aplica până la data de 31 decembrie 2026, iar durata limitată a aplicării acestor măsuri este proporţională cu scopul urmărit şi se justifică prin necesitatea menţinerii unui echilibru între drepturile personalului şi imperativele interesului public major, fără a aduce atingere substanţei drepturilor constituţionale, în concordanţă cu prevederile art. 53 din Constituţia României, se pecizează în Nota de fundamentare.

19 aug 2025, 23:43
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

