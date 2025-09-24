€ 5.0784
Data actualizării: 13:55 24 Sep 2025 | Data publicării: 13:54 24 Sep 2025

Maşină de poliţie, implicată într-un accident pe DN 1A în Prahova

Autor: Andrei Itu
masina-de-politie-3_84850200 Sursa foto: https://www.freepik.com/,
 

O autospecială de poliţie a fost implicată, miercuri, într-un accident rutier.

Accidentul s-a petrecut pe DN 1A, după cartierul ploieştean Mitică Apostol, în zona intersecţiei cu un drum de exploatare agricolă.

Coliziune cu o autoutilitară

"Potrivit primelor verificări, autospeciala condusă de un poliţist de 22 de ani, pe Drumul Naţional 1A, ar fi intrat în coliziune laterală cu o autoutilitară care pătrunsese pe drumul naţional de pe un drum secundar. În urma impactului, autospeciala a fost proiectată într-un alt vehicul, aflat oprit pentru a pătrunde pe DN 1A", transmite Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Polițiștii, evaluați medical în urma accidentului

În urma evenimentului, au fost avariate cele trei autovehicule, iar personalul aflat în autospeciala de poliţie este evaluat medical.

În prezent, cercetările sunt în desfăşurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier, notează Agerpres.

