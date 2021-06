Marko Arnautovic, cercetat disciplinar de UEFA după gestul făcut la EURO 2020: Eu nu sunt rasist! / Video

Forul continental a numit 'un inspector etic şi disciplinar' pentru a ancheta asupra 'incidentului' care l-a implicat pe atacantul austriac în vârstă de 32 de ani, a anunţat UEFA într-un comunicat dat publicităţii, fără precizări privind sancţiunea pe care o riscă. Aceasta este prima etapă a procedurii disciplinare, destinată să stabilească faptele, dar UEFA nu a făcut referire deocamdată ce încălcare a regulamentului său i-ar putea fi reproşată lui Marko Arnautovic.

Deşi jucătorul de origine sârbă şi-a cerut scuze, luni, pe Instagram faţă de 'prietenii din Macedonia de Nord şi Albania', evocând 'schimburi aprinse în emoţia jocului', el nu a dezvăluit cuvintele rostite.

Mai mulţi reprezentanţi ai presei au susţinut că acesta l-a insultat pe fundaşul lui Leeds, Ezgjan Alioski, făcând referire la originile sale albaneze, după ce a înscris al treilea gol al partidei câştigate cu 3-1 de 'Das Team', duminică la Bucureşti. 'Vreau să spun un lucru foarte clar: Eu nu sunt rasist!', a precizat luni Arnautovic, adăugând că 'apără diversitatea'.

'Îmi pare rău. Îmi pare rău. Să uităm toată această chestiune, pentru că nu face parte din fotbal', a mai spus fotbalistul presei, citat de agenţia austriacă APA. Federaţia de fotbal a Macedoniei de Nord (FFM) ceruse ca UEFA să ancheteze reacţia atacantului austriac Marko Arnautovic.

Introdus în repriza secundă a meciului câştigat de austrieci (3-1), Arnautovic a avut o aparentă explozie de furie în timp ce sărbătoarea golul marcat în minutul 89, înainte ca David Alaba, căpitanul echipei, să intervină pentru a-l linişti. Austria va juca joi împotriva Olandei pe Johan Cruyff Arena din Amsterdam. În aceeaşi zi, Macedonia de Nord va întâlni Ucraina pe Arena Naţională din Bucureşti, scrie Agerpres.

So we realize Arnautovic flashed the "white power" symbol and then went on a racist (allegedly anti-Albanian) rant, right? #EURO2020 pic.twitter.com/4Ly7XvBHL2