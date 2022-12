Marea finală, Argentina - Franţa. Cine va câștiga Cupa Mondială 2022 - Live score / Galerie Foto

Angel di Maria majorează avantajul Argentinei, în minutul 36! Argentina - Franța, 2-0!

Messi deschide scorul în minutul 22, dintr-o lovitură de la 11 metri! Argentina - Franța, 1-0!

LIONEL MESSI OPENS THE SCORING IN THE WORLD CUP FINAL ???? pic.twitter.com/MWtXrfjYDx