Marea Britanie impune sancțiuni oficialilor chinezi: Dovezile abuzurilor nu pot fi ignorate

Este pentru prima dată când Marea Britanie vizează oficialii chinezi cu sancțiuni în stil Magnitsky, care a fost adoptat în iulie 2000. Într-o declarație, Oficiul pentru Externe, Comunitate și Dezvoltare (FCDO) a precizat: „Marea Britanie va impune, pentru prima dată, înghețarea activelor și interdicții de călătorie împotriva a patru oficiali guvernamentali chinezi, precum și a unui organism de securitate din Xinjiang, în cadrul Regimul sancțiunilor Drepturilor Omului pentru încălcări sistemice împotriva uigurilor și a altor minorități”.

Alongside the EU, United States and Canada, we are imposing sanctions against those responsible for the serious and systematic human rights abuses against the Uyghur Muslims in Xinjiang. https://t.co/LtmbFO6F7y