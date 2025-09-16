Marco Rubio: Ar trebui să revocăm vizele străinilor care se bucură de uciderea lui Charlie Kirk

Marco Rubio, secretarul de stat american, și-ar dori revocarea vizelor pentru străinii care se bucură de uciderea lui Charlie Kirk.

SUA ar trebui să revoce vizele străinilor care se bucură de uciderea unei figuri politice precum Charlie Kirk, a declarat secretarul de stat Marco Rubio într-un interviu acordat Fox News, citat de Breitbart.

„Dacă invităm pe cineva să viziteze Statele Unite ale Americii ca student, ca turist, sau orice altceva, atunci au un standard diferit - standardul la care ar trebui să fie supuși este foarte ridicat”, a spus Rubio

El a subliniat SUA nu ar trebui să aducă în această țară oameni care „vor veni în Statele Unite și vor face lucruri precum sărbătorirea crimei, execuției, asasinarea unei figuri politice”.

„Nu ar trebui, iar dacă sunt deja aici, ar trebui să le revocăm viza”, a spus Rubio, întrebând: „De ce am vrea să aducem în țara noastră oameni care vor avea un comportament negativ și distructiv?”

„Nu are sens”, a adăugat el, la doar câteva zile după asasinarea fondatorului Turning Point USA, Charlie Kirk, care a fost ucis în timpul unui discurs la Universitatea Utah Valley pe 10 septembrie.

Remarcile sale coincid cu cele ale secretarului de stat adjunct Christopher Landau, care a reamintit publicului în ziua ulterioară uciderii lui Charlie Kirk că străinii din America care „glorifică violența și ura nu sunt bineveniți ca vizitatori” în țara noastră.

El a adăugat că a cerut oficialilor consulari să „ia măsuri adecvate”, îndemnând americanii să semnaleze aceste comentarii festive ale străinilor cu privire la uciderea lui Kirk la biroul său.

Charlie Kirk, ucis la Utah Valley University

Charlie Kirk, un aliat influent al președintelui Donald Trump, co-fondator al principalului grup studențesc conservator Turning Point USA, a fost ucis miercurea trecută, în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley din Orem, la aproximativ 65 km sud de Salt Lake City, scrie Reuters.

Asasinul, Tyler Robinson, urmează să fie acuzat oficial cel târziu marți, când este programat să apară pentru prima dată în instanță. El rămâne în arest într-o închisoare din Utah.

Patel a declarat pentru Fox News că ADN-ul care corespunde cu cel al suspectului, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost găsit pe un prosop înfășurat în jurul puștii despre care se crede că este arma crimei și pe o șurubelniță găsită pe acoperișul de unde autoritățile spun că s-a tras asupra lui Kirk.

Robinson nu a cooperat cu autoritățile, a declarat duminică guvernatorul Utahului, Spencer Cox, dar anchetatorii i-au intervievat pe prietenii și familia sa în încercarea de a determina motivul împușcăturii.

