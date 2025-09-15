Un bărbat a călcat în picioare, la propriu, florile, lumânările și drapelele depuse de americani în memoria lui Charlie Kirk / video

Un bărbat a fost arestat și pus sub acuzare după ce a călcat în picioare, în mod flagrant, monumentul memorial dedicat lui Charlie Kirk, aflat în fața sediului Turning Point USA din Phoenix, duminică.

CITEȘTE ȘI - Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk

În imagini se poate vedea cum bărbatul calcă în picioare, la propriu, florile, lumânările și drapelele depuse în memoria lui Charlie Kirk. O parte din persoane îndoliate s-a adunat la memorial pentru a opri acțiunile răutăcioase ale bărbatului, potrivit Fox News.

Poliția din Phoenix l-a identificat pe presupusul vandal ca fiind Ryder Corral, în vârstă de 19 ani. În înregistrarea video a arestării lui Corral, acesta pare să poarte un tricou similar cu cel purtat de bărbatul suspectat că l-a asasinat pe Kirk, Tyler Robinson.

Corral purta un tricou negru cu un steag american și un vultur. Tricoul seamănă izbitor cu cel purtat de Tyler Robinson când l-ar fi împușcat și ucis pe Kirk în timp ce acesta vorbea la Universitatea Utah Valley, miercuri.

Corral se află acum în arest la închisoarea comitatului Maricopa fiind acuzat de vătămare corporală și de tulburarea ordinii publice, potrivit sergentului Philip Krynsky din cadrul Departamentului de Poliție din Phoenix.

Ofițerii era oricum deja la fața locului pentru a ajuta la controlul traficului din cauza prezenței numeroase a comunității în zonă, a declarat Krynsky.

CITEȘTE ȘI - Ce a scos la iveală asasinarea lui Charlie Kirk. Chirieac: Se manifestă și în România

WATCH: Man tramples on Charlie Kirk memorial at TP USA. He is taken to the ground by onlookers and then arrested. He traveled about 15 yards through the memorial, kicked over flowers, vases and flags and balloons, according to our photog. pic.twitter.com/JgCizoYkfa — Matt Finn (@MattFinnFNC) September 14, 2025

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News