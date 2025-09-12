Ce a scos la iveală asasinarea lui Charlie Kirk. Chirieac: Se manifestă și în România

Asasinarea lui Charlie Kirk reflectă tensiunile profunde dintre progresism și conservatorism în Statele Unite, tensiuni care încep să se manifeste în Europa și în România.

Charlie Kirk, comentator radio și de podcast în vârstă de 31 de ani și un apropiat al președintelui american Donald Trump, este considerat arhitectul sprijinului Partidului Republican în rândul tinerilor alegători. Acesta a fost împușcat miercuri la un eveniment de la Universitatea Utah Valley.

Întrebat cum trebuie interpretat mesajul pe care a vrut să-l transmită cel care l-a ucis pe Charlie Kirk, analistul politic Bogdan Chirieac a explicat că este un semn al tensiunilor din societatea americană. Acesta a subliniat că progresismul și conservatorismul se confruntă puternic în SUA și astfel de tensiuni încep să apară în Europa și chiar în România.

„E un mesaj imbecil. Crima este un astfel de mesaj, dar este o realitate. Presa americană spune că țara se află în pragul războiului civil. Cine a crezut că progresismul se va înclina de la sine putere, s-a înșelat amarnic. Progresismul se luptă cu conservatorismul de o manieră incredibilă în Statele Unite, iar la noi, în Europa, lucrurile încep să o ia în această direcție. Tensiunea în societatea americană este la cele mai înalte niveluri la care a existat vreodată de la Războiul Civil.

Problema este că, în România, această tensiune este fără precedent, comparabilă cu cea din 1990. Aici s-a ajuns. Efectiv extrema stânga și extrema dreapta, AUR și USR, sunt în această situație. USR-ul nu atacă AUR, dar atacă PSD-ul... Foarte ciudat acest lucru.

Nu trebuie să ne bucurăm sub nicio formă de această crimă monstruoasă. În Statele Unite sunt membri ai Partidului Democrat care se bucură. Înțeleg că nu poți să empatizezi, dar nu poți să fii de acord cu crima, sub nicio formă, în lumea civilizată”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

