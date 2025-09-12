Data publicării:

Imaginea cu soția lui Charlie Kirk, Erika Frantzve, care a înduioșat Internetul / foto în articol

Autor: Ioan-Radu Gava
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Soția lui Charlie Kirk a fost surprinsă în timp coloana funerară a influencerului.

CITEȘTE ȘI                  -                  Donald Trump anunță că asasinul lui Charlie Kirk a fost prins. Cine l-a recunoscut pe suspect

Charlie Kirk, cofondator și președinte al organizației studențești conservatoare Turning Point USA, participa miercuri la universitatea din Utah ca parte a unui turneu planificat cu 15 evenimente pe campusuri americane, intitulat „American Comeback Tour”. Uciderea lui a stârnit indignare și condamnări ale violenței politice din partea republicanilor, democraților și guvernelor străine, conform Reuters.

Trump a anunțat că îi va acorda lui Kirk Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA. Vicepreședintele JD Vance și-a anulat deplasarea la New York pentru comemorarea atacurilor al-Qaeda din 11 septembrie 2001 și a mers în Utah pentru a fi alături de familia lui Kirk și pentru a-i însoți pe aceștia și sicriul lui Kirk acasă, în Arizona, la bordul aeronavei Air Force Two.

În statul său de origine, soția sa, Erika, a fost surprinsă de Diannie Chavez în timp ce se deplasa cu coloana de mașini și ținea în mâna dreaptă un lânișor cu o cruciuliță cu Iisus Hristos. Ea i-a salutat pe cei veniți să întâmpine cortegiul funerar al influencerului. Fotografia s-a viralizat în mediul online și a înduioșat mii de internauți. (imaginea, mai jos)

Kirk și-a început cariera în politica conservatoare și de dreapta încă din adolescență, o carieră pe care a descris-o ca fiind puternic influențată de credința sa creștină. Puțin peste un deceniu mai târziu, unii dintre prietenii pe care și i-a făcut de-a lungul drumului se află acum la cele mai înalte niveluri ale guvernului și presei americane.

Vance a amintit că era în mai multe grupuri de discuții cu Kirk:

„O mare parte din succesul pe care l-am avut în această administrație se datorează direct abilității lui Charlie de a organiza și de a uni oamenii”, a scris Vance într-un omagiu publicat pe rețelele sociale.

„Nu doar că ne-a ajutat să câștigăm în 2024, ci ne-a ajutat să formăm întregul guvern”, a spus vicepreședintele SUA.

