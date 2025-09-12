Donald Trump anunță că asasinul lui Charlie Kirk a fost prins. Update: Numele, vârsta și fotografia suspectului

CITEȘTE ȘI - Imaginea cu soția lui Charlie Kirk, Erika Frantzve, care a înduioșat Internetul / foto în articol

Update:

Potrivit Reuters, care citează două surse apropiate de anchetă, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din Utah, este suspectul prins care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk.

???? BREAKING: Charlie Kirk’s kiIIer is 22 year old Tyler Robinson of Utah, per multiple reports



He is in custody.



Știrea inițială:

A fost reținut un suspect implicat în uciderea activistului conservator Charlie Kirk, la o universitate din Utah, potrivit celor mai recente declarații ale președintelui SUA, Donald Trump, relatează Reuters.

Trump: Suspectul, predat poliției chiar de tatăl său

Prin urmare, operațiunea de urmărire, declanșată după ceea ce Trump a numit „o asasinare odioasă”, a ajuns la final.

Ucigașul lui Kirk a reușit să se sustragă poliției și agenților federali timp de peste 24 de ore după incidentul de miercuri, când un lunetist a tras un singur foc care l-a ucis pe Kirk în timpul apariției sale la Utah Valley University din Orem.

„Cred că l-am prins”, a declarat Trump pentru Fox News. El a adăugat că suspectul a fost adus cu mașina la secția de poliție și predat autorităților chiar de tatăl său.

„Cineva atât de apropiat recunoaște chiar și o ușoară înclinare a capului, lucru pe care nimeni altcineva nu l-ar observa”, a mai spus Trump în interviu.

Suspectul ar fi un bărbat de 22 de ani din Utah, potrivit unui raport al NY Post, care citează surse din forțele de ordine.

Incidentul pas cu pas

Anterior, anchetatorii americani au anunțat descoperirea puștii, suspectată a fi arma crimei, și au făcut publice imagini cu un posibil suspect.

FBI a distribuit imagini neclare, aparent surprinse de camerele de supraveghere, cu o „persoană de interes” purtând un hanorac negru, ochelari de soare negri și o șapcă neagră. Hanoracul cu mâneci lungi părea să fie decorat cu imaginea unui vultur care zboară peste un drapel american.

Kirk, autor, gazdă de podcast și apropiat al lui Trump, a contribuit la consolidarea sprijinului Partidului Republican în rândul tinerilor alegători.

Oficialii FBI și statali au precizat că ucigașul a ajuns în campus cu câteva minute înainte de începerea evenimentului, o dezbatere condusă de Kirk intitulată „Prove Me Wrong”, în fața a 3.000 de persoane la Utah Valley, la aproximativ 65 km sud de Salt Lake City.

Atacul, produs în timpul unei dezbateri despre arme

Potrivit oficialilor, imaginile camerelor de supraveghere arătau o persoană urcând scările pentru a ajunge pe acoperiș înainte de a deschide focul asupra lui Kirk. În acel moment, influencerul, un susținător înflăcărat al dreptului de a purta armă, răspundea unei întrebări din public despre incidentele cu împușcături în masă, când a fost lovit în gât. Audiența a fugit panicată.

Trăgătorul a sărit de pe acoperiș și a fugit într-un cartier adiacent, potrivit lui Robert Bohls, agent special FBI responsabil de caz.

Anchetatorii au descoperit o pușcă „de mare putere” într-o zonă împădurită din apropiere. Aceasta a fost analizată împreună cu amprentele și urmele de pași pentru a obține indicii. Joi, odată cu suspendarea cursurilor, anchetatorii au împrejmuit cu bandă galbenă acoperișul clădirii din campus și păduricea din apropiere, cercetând zona pentru probe. Trăgătorul, despre care se crede că este tânăr, se „comporta discret” în campus, a declarat comisarul pentru siguranță publică din Utah, Beau Mason.

Charlie Kirk, cofondator și președinte al grupului conservator de studenți Turning Point USA, participase la Utah Valley, miercuri, ca parte a turneului „American Comeback Tour”, desfășurat în 15 campusuri universitare americane.

