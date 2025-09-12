Data publicării:

Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Suspectul în cazul împușcării lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, este un tânăr de 22 de ani, originar din Utah, despre care autoritățile spun că ar fi criticat recent influencerul conservator într-o conversație și care locuia cu familia sa la momentul atacului.

Tyler Robinson a fost arestat joi seara târziu, după ce un prieten de familie a sunat autoritățile, au declarat oficialii vineri, potrivit Reuters.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a spus jurnaliștilor că un membru al familiei, intervievat de forțele de ordine, a relatat că Robinson menționase recent prezența lui Kirk la Utah Valley University, unde acesta a fost împușcat marți.

„Au vorbit despre de ce nu îi plăcea de el și despre opiniile pe care le avea”, a spus Cox.

Un membru al familiei a mai spus că Robinson devenise mai implicat politic în ultimii ani, iar autoritățile au declarat că acesta gravase mesaje cu tentă antifascistă pe cartușele de gloanțe găsite împreună cu arma crimei.

Robinson, arestat pentru crimă agravată și alte acuzații, nu are cazier, potrivit registrelor statului consultate de Reuters.

El era înscris ca alegător, dar nu era afiliat niciunui partid politic, conform listelor electorale. Figura ca „alegător inactiv”, ceea ce indică faptul că nu a votat la alegerile prezidențiale de anul trecut, când republicanul Donald Trump a învins-o pe democrata Kamala Harris.

Robinson a absolvit în 2021 Pine View High School din St. George, Utah. O înregistrare video a ceremoniei de absolvire, disponibilă online, îl arată urcând pe scenă cu diploma în mână, în timp ce participanții aplaudă.

A urmat pentru un semestru cursurile de la Utah State University din Logan, în toamna acelui an, a confirmat instituția pentru Reuters. Nu este clar de ce a renunțat la facultate.

Într-un videoclip postat de mama sa pe Facebook, Robinson poate fi văzut citind cu voce tare o scrisoare prin care i se oferea o bursă completă pe patru ani la Utah State University, în timp ce aceasta îl încuraja. Într-o altă postare, mama nota că Robinson obținuse un scor de 34 la testul ACT pentru admitere la facultate, ceea ce îl plasa în top 1% dintre candidați, conform companiei Princeton Review, specializată în pregătirea pentru examene.

La momentul arestării, Robinson era în casa familiei din Washington County, în sud-vestul statului Utah, aproape de granița cu Nevada, a precizat Cox.

Potrivit postărilor părinților pe Facebook, el are doi frați mai mici. Mama lui este asistent social la o companie non-profit de servicii medicale, în timp ce ocupația tatălui nu era imediat cunoscută.

Postările de pe Facebook arată o mamă dedicată

 

Postările mamei de-a lungul anilor, majoritatea șterse vineri, erau în mare parte dedicate familiei: excursii în Alaska, Caraibe și Disneyland; serbări școlare, costume de Halloween și iepuri adoptați; momente de mândrie pentru fiecare etapă școlară a celor trei băieți. Niciuna dintre postări nu părea să aibă tentă politică.

Alte postări îi arătau pe Robinson și pe frații lui, ocazional, cu arme de foc, lucru deloc neobișnuit într-un stat cu legi permisive privind armele.

„Să plecăm fără el a fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am făcut de mult timp,” a scris mama lui într-o postare despre momentul în care l-a ajutat să se mute la facultate în 2021.

„E atât de entuziasmat să înceapă această călătorie și va fi ceva minunat pentru el!”, scria femeia.

Joi seara, a spus Cox, un membru al familiei a sunat un prieten apropiat, care la rândul său a alertat biroul șerifului din Washington County „cu informații că Robinson i-ar fi mărturisit sau ar fi lăsat să se înțeleagă că el este autorul atacului”.

Colegul de apartament al lui Robinson a arătat și niște mesaje trimise de acesta prin platforma Discord, în care descria cum a lăsat o pușcă într-un tufiș, înfășurată într-un prosop, armă ce corespundea cu cea recuperată de autorități dintr-o zonă împădurită, lângă locul împușcăturii.

Robinson a fost plasat în arest preventiv în închisoarea din Utah County, în orașul Spanish Fork, la circa 19 km sud de universitatea unde a fost împușcat Kirk. El nu a fost încă pus oficial sub acuzare.

