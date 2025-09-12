Moartea lui Charlie Kirk a declanșat un val de amenințări teroriste. Mai multe universități și-au suspendat activitatea

După moartea activistului Charlie Kirk, mai multe universități din Statele Unite au anulat cursurile din cauza unor amenințări teroriste, în timp ce autoritățile investighează incidentele.

Mai multe colegii și universități istorice americane pentru studenți de culoare au suspendat cursurile și activitățile din campus, după ce au fost raportate „amenințări teroriste”, potrivit Axios. Închiderea afectează mii de studenți din HBCU (Historically Black Colleges and Universities) și a vizat joi cel puțin șapte instituții, inclusiv Alabama State University, Virginia State University, Hampton University, Spelman College, Southern University și A&M College, Clark Atlanta University și Bethune-Cookman

"Departamentul de Justiție și FBI trebuie să investigheze amănunțit orice potențial act de terorism intern și să nu închidă ochii"

Reacțiile politice nu au întârziat. Liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a subliniat că „Departamentul de Justiție și FBI trebuie să investigheze amănunțit orice potențial act de terorism intern și să nu închidă ochii când studenții afro-americani sunt aparent vizați în mod violent.” Avocata și congresmena Jasmine Crockett a spus că „inima îi este îndurerată de trauma constantă pe care o trăiesc studenții doar pentru că unii nu au curajul să facă mai bine. Campusurile HBCU au fost refugii sigure încă de la înființarea lor. Nu știu sigur de ce sau cum au devenit astăzi ținta unor amenințări, dar nu este în regulă.” Reprezentantul Bennie Thompson a adăugat că apelurile trebuie „investigate în detaliu de către forțele de ordine, inclusiv FBI.”

FBI a confirmat implicarea sa în investigație

FBI a confirmat implicarea sa în investigație, declarând că este la curent cu apelurile false către universitățile HBCU și că, deocamdată, „nu există informații care să indice o amenințare credibilă”, dar că ajutorarea cu autoritățile locale va continua pe măsură ce apar noi incidente. Aceasta vine după ce, la mijlocul lunii august, cel puțin 12 instituții s-au confruntat cu apeluri false de urgență, unele revendicate de un grup online numit Purgatory, care a vizat și alte universități precum Villanova, UT-Chattanooga și CU Boulder.

În total, există 99 de instituții de învățământ HBCU în Statele Unite, inițial create pentru a educa studenții de culoare excluși de la universitățile pentru albi. În prezent, aproximativ un sfert dintre studenții acestor campusuri nu sunt de culoare, potrivit datelor publicate în 2022 de Centrul Național pentru Statistică Educațională.

Această serie de amenințări survine pe fondul tensiunilor crescute în rândul studenților HBCU, republicani și democrați, după evenimentele care au urmat uciderii activistului conservator Charlie Kirk, potrivit Axios.

