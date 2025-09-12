Oana Țoiu gafează din nou: Niciun mesaj de condoleanțe din partea României după asasinarea lui Charlie Kirk

Influencerul conservator Charlie Kirk, unul dintre aliaţii politici fideli ai preşedintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri la un eveniment de la Universitatea Utah Valley.

România a pierdut încă o oportunitate de a-și consolida imaginea internațională printr-un gest simplu: transmiterea de condoleanțe. Ministerul Afacerilor Externe nu a făcut acest gest, iar Bogdan Chirieac a criticat lipsa unei reacții în acest sens. Analistul politic a explicat că România nu are lideri care să înțeleagă politica externă și și-a exprimat îngrijorarea față de posibile greșeli ale Oanei Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

„Cum nu e nimeni în studioul ăsta care poate sări la bârnă ca Nadia Comăneci, nu e nimeni, în acest moment, în poziții de conducere, în țara noastră, care înțelege politica externă. Poate cu excepția lui Cătălin Predoiu, dar nu e domeniul său.



Oana Țoiu, nu vă așteptați de la domnia sa... Stau cu teamă în suflet să nu facă vreo greșeală gravă doamna Oana Țoiu.



Domnul președinte Nicușor Dan a adus partidul progresist la guvernare, deși nu era neapărat necesar. Asta a fost. USR-ul fusese, cu 12%, dat deoparte de poporul român. L-a adus la guvernare, deci este responsabilitatea președintelui. Nu mă aștept din partea președintelui.



Domnul Bolojan, cinstit vorbind, chiar e atât de preocupat de problemele interne, sociale, politice, nu că nu a aflat știrea, dar nu are organ, în momentul ăsta, să se ocupe de aceste lucruri”, a spus Bogdan Chirieac.

Oana Țoiu a condamnat atacul de la Doha

Bogdan Chirieac a criticat modul în care Oana Țoiu a condamnat atacul de la Doha și este de părere că exprimarea sa tranșantă nu a fost potrivită în contextul parteneriatului strategic cu Israelul.

„Doamna Oana Țoiu a condamnat atacul de la Doha. O fi fost bine să te pronunți în felul acesta, în termeni tranșanți, ținând seama de parteneriatul nostru strategic cu Israelul și cu tot ce ce s-a întâmplat? Plus greșeli gramaticale cu Excelențele Lor, ambasadorii”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

