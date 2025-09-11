Data actualizării: | Data publicării:

Greșeală de gramatică în comunicatul MAE despre întâlnirea ministrei Țoiu cu ambasadorii OCI

Autor: D.C. | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Ministrul de Externe Oana Țoiu și-a exprimat îngrijorarea cu privire la atacul care a avut loc la 9 septembrie 2025, în Doha, considerând că reprezintă o încălcare a suveranității Statului Qatar, cu potențial efect destabilizator asupra întregii regiuni a Orientului Mijlociu, potrivit unui comunicat al MAE.

”Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, i-a primit joi, 11 septembrie 2025, pe E.S. ambasadorii statelor membre ale Organizației pentru Cooperare Islamică (OCI) acreditați la București”, scrie MAE, într-un comunicat trimis redacțiilor. Apare o greșeală de gramatică, în primul rând al textului transmis de MAE redacțiilor. 

Acronimul plasat înaintea titlului de ambasador înseamnă „Excelența Sa”, fiind o formulă protocolară folosită în limbaj diplomatic și oficial pentru a te adresa ambasadorilor, șefilor de misiuni diplomatice și altor înalți demnitari. Când sunt menționați mai mulți ambasadori, formula E.S. („Excelența Sa”) se folosește la plural sub forma E.S.-le sau, mai des, Excelențele Sale. Pentru că formula „Excelența Sa” este un titlu fix, nu se folosește, în limbaj diplomatic, formula E.L. (Excelențele Lor).

De remarcat și că acronimul Organizației de Cooperare Islamică se schimbă, pe parcursul comunicatului, fiind ba OCI, ba OIC.

”Agenda discuțiilor a făcut referire la cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu, cu accent pe conflictul și criza umanitară din Fâșia Gaza, continuă comunicatul MAE. Ministrul Oana Țoiu a mulțumit Turciei, președinte în exercițiu al Consiliului Miniștrilor de Externe ai OIC, pentru facilitarea reuniunii, apreciind, totodată, solidaritatea manifestată în contextul recentei încălcări a spațiului aerian al unui stat aliat NATO.

Ministrul român a exprimat îngrijorare cu privire la atacul care a avut loc la 9 septembrie 2025, în Doha, acesta reprezentând o încălcare a suveranității Statului Qatar, cu potențial efect destabilizator asupra întregii regiuni a Orientului Mijlociu.

Partea română a reiterat urgența încheierii unui nou acord privind încetarea focului și eliberarea ostaticilor în Fâșia Gaza, care să conducă la o încetare permanentă a ostilităților. Referitor la situația umanitară din Fâșie, ministrul Oana Țoiu a punctat principalele obiective, respectiv creșterea fluxurilor umanitare, îmbunătățirea accesului populației civile la bunuri și servicii esențiale și asigurarea condițiilor necesare pentru ca lucrătorii umanitari să-și poată desfășura activitatea în siguranță. În acest sens, România va continua să susțină abordarea europeană comună cu privire la implementarea în integralitate a înțelegerii negociate cu Israelul de către Înaltul Reprezentant al UE pentru  Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, în numele statelor membre UE. Totodată, ministrul român a dat asigurări cu privire la continuarea acțiunii umanitare a României, pe linia facilitării de zboruri umanitare din Gaza, în cooperare cu structurile UE și cu partenerii noștri internaționali. A amintit, în context, că 41 de pacienți pediatrici palestinieni, alături de membri de familie, se află în prezent în România pentru tratament.

Ministrul român a reiterat importanța creării unui orizont politic viabil pentru implementarea soluției celor două state, concomitent cu dezarmarea Hamas în acord cu prevederile dreptului internațional și asigurarea de garanții de securitate pentru Israel”, se arată în comunicatul citat.

