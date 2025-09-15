Mesajele sfâșietoare scrise de mama asasinului lui Charlie Kirk / foto în articol

Amber Jones Robinson, mama tânărului care l-a ucis pe Charlie Kirk, nu mai poate ieși din casă.

Ea a postat la poveste, pe Facebook, mai multe comentarii în care își exprimă durere față de situația generată de asasinarea de către fiul ei a cunoscutului influencer conservator Charlie Kirk.

„Niciodată nu m-am gândit că va veni o zi ca asta ca mamă. Durerea e atât de mare în inima mea. Tot ce pot face e să plâng și să-L întreb pe Dumnezeu de ce“, a scris mama asasinului într-o poveste.

Într-o altă poveste, femeia spune că nu mai poate ieși din casă pentru -ași procura alimente, deoarece este „vânată“. Ea le cere ajutorul prietenilor de pe rețelele de socializare care doresc să o ajute cu alimente.

„Cum am spus, am mare nevoie de niște alimente. Nimeni nu vă ajută aici, trimit comentarii și mesaje pline de ură.

Nu putem ieși să cumpărăm nimic, doar noi înșine, suntem vânați. Dacă doriți să ne ajutați, vă rugăm să-mi trimiteți un mesaj direct“, a mai scris Amber Jones Robinson.

Tyler Robinson, bărbatul arestat în cazul uciderii activistului Charlie Kirk, nu cooperează cu autoritățile, dar anchetatorii lucrează pentru a stabili motivul atacului, discutând cu prietenii și familia sa, a declarat duminică guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, citat de Reuters.

Cox a declarat că atacatorul acuzat, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, va fi pus sub acuzare oficial marți. El rămâne în arest în Utah.

Kirk, un aliat fidel al președintelui Donald Trump și co-fondator al grupului studențesc conservator Turning Point USA, a fost ucis de un singur foc de armă în timpul evenimentului la care au participat 3.000 de persoane în Orem, la aproximativ 65 km sud de Salt Lake City.

