Străinii care laudă uciderea lui Charlie Kirk riscă să nu mai calce în SUA. Adjunctul lui Rubio, anunțul zilei

Christopher Landau, adjunctul secretarului de stat Marco Rubio, anunță într-o postare pe rețeaua de socializare X faptul că străinii care au lăudat uciderea lui Chalie Kirk nu vor mai fi bineveniți în SUA.

„Având în vedere oribila asasinare de ieri a unei figuri politice de frunte, vreau să subliniez că străinii care glorifică violența și ura nu sunt bineveniți ca vizitatori în țara noastră. Am fost dezgustat să văd pe rețelele de socializare cum unii laudă, raționalizează sau minimalizează evenimentul și le-am cerut oficialilor noștri consulari să ia măsurile corespunzătoare.

Vă rog să nu ezitați să-mi aduceți în atenție astfel de comentarii din partea străinilor, astfel încât Departamentul de Stat să poată proteja poporul american“, a scris adjunctul lui Rubio pe X.

Christopher Landau este un avocat și diplomat american, cu origini spaniole, care ocupă funcția de Deputy Secretary of State al SUA. El a a fost propus de președintele SUA să fie Deputy Secretary of State, iar pe 25 martie 2025 a fost confirmat în această funcție.

