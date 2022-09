Mâna albastră a Reginei Elisabeta. Primele semne grave care au prevestit această zi

Regina este îngrijită de medici după ce i s-a spus să se odihnească. Ea a anulat o întâlnire deoarece rămâne sub supraveghere medicală pe fondul problemelor de sănătate în curs. Anunțul vine la doar o zi după ce Regina, în vârstă de 96 de ani, a numit-o pe Liz Truss ca noul prim-ministru al Marii Britanii.

Într-o declarație, Palatul Buckingham a spus: „După o zi întreagă ieri, Majestatea Sa a acceptat în această după-amiază sfatul medicilor de a se odihni. Asta înseamnă că ședința Consiliului Privat care trebuia să aibă loc în această seară va fi reprogramată. Regina se află sub supraveghere medicală la Balmoral după ce medicii au devenit îngrijorați pentru sănătatea ei”.

Palatul Buckingham nu a oferit mai multe detalii despre starea de sănătate a Reginei, dar a spus că cele mai recente sfaturi de la medicii ei nu necesită vizita la un spital. Nu este prima dată când Regina se retrage dintr-un eveniment public în ultimele luni, iar anulările continue au stârnit mai multe temeri cu privire la sănătatea ei.

Iată tot ce știm despre starea actuală de sănătate a Reginei.

În ultimele luni, Regina a fost nevoită să anuleze o serie de apariții din cauza a ceea ce Palatul a spus că este „probleme episodice de mobilitate”. În februarie 2022, a fost dezvăluit că monarhul a contractat Covid-19 și că se confruntă cu „simptome ușoare asemănătoare răcelii”. Regina a anulat o serie de angajamente de muncă în timp ce și-a revenit de Covid, dar de atunci a continuat să-și reducă aparițiile în persoană din cauza problemelor de mobilitate.

Cel mai recent eveniment, întâlnirea ei cu Liz Truss a stârnit și unele îngrijorări atunci când oamenii i-au observat „mâna albastră” a Reginei. Membrii publicului și-au împărtășit îngrijorarea de la întâlnire, unul scriind pe Twitter: „Ce se întâmplă cu mâinile Reginei? Tot albastru și violet?”

Un altul a adăugat: „Regina pare să sufere de probleme de circulație... mâinile ei sunt albastre”.

Palatul Buckingham nu a abordat preocupările ridicate de public despre întâlnire.

