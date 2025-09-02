Mamă și bebeluș de cinci luni, de negăsit de o săptămână. Poliția a început căutările

O mamă și fetița ei de cinci luni, dispărute din Poiana Lacului, Argeș, de peste o săptămână, sunt căutate intens de poliție.

Polițiștii au demarat operațiuni de căutare pentru o femeie din comuna Poiana Lacului, județul Argeș, și pentru fetița ei de doar cinci luni, care lipsesc de mai bine de șapte zile.

Conform unui anunț oficial emis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș, sesizarea privind absența femeii în vârstă de 37 de ani și a fiicei sale a fost înregistrată marți.

"Din verificările efectuate până la acest moment s-a stabilit că cea în cauză ar fi plecat în dimineaţa zilei de 23 august a.c., în jurul orei 09:30, afirmând că se va deplasa către municipiul Piteşti. Cea în cauză nu este cunoscută cu plecări voluntare şi are telefon mobil asupra sa, însă nu răspunde", arată IPJ.

Autoritățile efectuează investigații pentru localizarea celor două persoane

Potrivit aceluiași document, autoritățile efectuează investigații pentru localizarea celor două persoane dispărute, iar descrierile lor fizice au fost distribuite către alte secții de poliție, dar și către instituții responsabile cu verificarea identității, cum ar fi jandarmeria și poliția locală.

"Persoanele care pot oferi informaţii despre cele în cauză sunt rugate să anunţe Serviciul Unic de Urgenţă 112 sau să ia legătura cu Poliţia Municipiului Piteşti", se mai menţionează în comunicat, conform Agerpres.

