Maia Sandu va participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale

Evenimentul religios marchează finalizarea picturii interioare a Catedralei Mântuirii Neamului, una dintre cele mai ample și reprezentative lucrări de artă sacră din spațiul ortodox. Slujba de sfințire va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

Cei doi înalți ierarhi vor fi însoțiți de un sobor impresionant, format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, într-o ceremonie de mare amploare pentru credincioșii din întreaga țară.

Detalii despre desfășurarea slujbei și accesul pelerinilor

Într-o conferință de presă susținută alături de reprezentanții instituțiilor de ordine publică din Capitală, părintele consilier patriarhal Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a oferit detalii privind programul liturgic și măsurile de siguranță pentru marele eveniment.

Slujba va începe duminică, 26 octombrie 2025, la ora 7:30, cu Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de clerici condus de trei ierarhi din București. Momentul principal, sfințirea picturii Catedralei, va fi oficiat între orele 10:30 și 12:30 de către Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

După încheierea slujbei, pelerinii individuali vor putea trece prin altar pentru închinare, conform tradiției ortodoxe, în condiții atent reglementate de organizatori. Părintele Agachi a explicat că accesul va fi permis doar după încheierea ceremoniilor oficiale, pentru a asigura desfășurarea ordonată și în siguranță a evenimentului.

Maia Sandu, din nou în România

Vizita Maiei Sandu la București reconfirmă apropierea relațiilor dintre Republica Moldova și România, într-un context în care cooperarea bilaterală se extinde în plan cultural, spiritual și administrativ.

Întâlnirea cu primarul Nicușor Dan este prevăzută tot pentru duminică și ar putea include discuții despre proiecte comune între Chișinău și Capitală. Ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale se anunță a fi unul dintre cele mai importante momente religioase și simbolice ale anului, reunind lideri politici, clerici și credincioși de pe ambele maluri ale Prutului.