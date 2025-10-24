€ 5.0835
Data publicării: 15:45 24 Oct 2025

Adrian Negrescu, sfat pentru BOR, după finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului: "Costurile ar fi similare"
Autor: Doinița Manic

catedrala manturii Agerpres
 

Economistul Adrian Negrescu vine cu "un sfat" pentru Biserica Ortodoxă Română, după finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului.

Economistul Adrian Negrescu a lansat o observație cu tentă ironică la adresa Bisericii Ortodoxe Române, sugerând că, după finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului, ar fi firesc ca instituția să investească în proiecte sociale – de exemplu, construirea unor spitale pentru românii aflați în nevoie, cu costuri similare celor ale grandiosului lăcaș de cult.

„Odată terminată Catedrala Neamului, sper că BOR să își propună și alte proiecte importante pentru români – de exemplu măcar patru spitale pentru cei nevoiași. Costurile ar fi similare cu cele ale construcției gigantice din spatele Parlamentului.

Am încredere că BOR și PF Daniel sunt capabili să dezvolte, cu pragmatismul și tenacitatea de care au dat dovadă la acest obiectiv, o astfel de campanie națională dedicată unor așezăminte care să vindece și trupul, nu doar sufletul creștinilor ortodocși”, a scris Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian negrescu
catedrala mantuirii neamului
