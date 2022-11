Mai multe celebrităţi părăsesc Twitter în semn de protest față de Elon Musk

"Nu mai stau aici pentru a vedea orice ar plănui să facă Elon Musk. Bye!", a scris Shonda Rhimes, celebra producătoare a serialelor "Grey's Anatomy" şi "Bridgerton", sâmbătă, adresându-se celor 1,9 de milioane de admiratori ai ei.



Cântăreaţa Sara Bareilles a distribuit pentru cei 2,8 milioane de fani ai săi de pe Twitter un anunţ similar: "Ei bine, a fost amuzant până acum pe Twitter. Dar plec de aici. Ne vedem pe alte platforme, oameni buni. Îmi pare rău, aceasta nu este pentru mine".



"Am plecat de aici", a anunţat vineri şi Ken Olin, producătorul executiv al serialului TV "This Is Us", al cărui cont este urmărit de 300.000 de admiratori online. Anterior, el promisese că va face acest lucru: "În ziua în care Elon Musk va prelua Twitter, eu voi pleca. Fără să judec pe cineva. Să ne păstrăm totuşi speranţa. Să ne apărăm democraţia. Să încercăm să fim mai buni. Să încercăm să salvăm planeta. Să încercăm să fim mai generoşi. Să încercăm să găsim puţină pace în lume". Ken Olin a spus că va conecta de acum înainte pe reţeaua de socializare Tribel.



Producătorul miliardar Brian Koppelman a publicat un mesaj similar: "Salutare, tuturor. Este adevărat, veniţi să mă găsiţi pe Instagram şi Tik-Tok. Încerc să mă desprind de aici pentru un moment sau pentru o lună, acum când tranzacţia se apropie de final". Anterior, Brian Koppelman, care este şi scenaristul filmului "Rounders", făcuse următorul anunţ: "Pot să văd o anumită logică în a-mi lua o pauză lungă de la Twitter odată ce EM (Elon Musk - n.r.) va prelua conducerea sa".



Actorul Alex Winter, starul serialului "Bill & Ted", pare să fi renunţat şi el la Twitter. El a şters istoricul mesajelor, a lăsat vizibilă doar o adresă de Linktree şi a distribuit o memă despre preluarea platformei Twitter de către Elon Musk în care noul CEO al reţelei este prezentat sub forma unuia dintre Cei Trei Muşchetari, alături de fostul preşedinte Donald Trump şi rapperul Kanye West.



Alte celebrităţi care simpatizează cu ideologia de stânga din politica americană i-au încurajat pe utilizatori să rămână pe Twitter şi să continue să îşi exprime părerile - cel puţin până la alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Regizorul şi activistul Rob Reiner - care s-a declarat anterior îngrijorat de posibilitatea ca Elon Musk să cumpere Twitter - a scris următorul mesaj: "Celor care luptă pentru a ne păstra democraţia constituţională, le spun că acum nu este momentul să părăsească Twitter. Acum este momentul să voteze albastru!" (culoarea tradiţională a Partidului Democrat, n.r.).



Alte vedete care susţin ideologia progresistă au sugerat că vor rămâne deocamdată pe Twitter, însă vor părăsi cu siguranţă platforma în momentul în care contul fostului preşedinte Twitter va fi reactivat - o decizie despre care Elon Musk a spus că o va adopta, cel mai probabil.



Alţii au reacţionat la vestea potrivit căreia Elon Musk ar putea să îi taxeze cu 20 de dolari pe lună pe utilizatorii care doresc păstrarea menţiunii ce atestă verificarea conturilor persoanelor publice (o bifă albastră). Celebrul scriitor Stephen King a publicat mesajul următor: "20 de dolari pe lună pentru a-mi păstra bifa albastră? La dracu' cu asta, ei ar trebui să mă plătească pe mine. Dacă această măsură va fi instituită, eu voi pleca de aici precum Enron" (companie americană care a dat faliment în 2001 din cauza datoriilor uriaşe - n.r.). "Dar ce zici despre suma de 8 dolari?", i-a răspuns Elon Musk.



Joi seară, Elon Musk a finalizat tranzacţia şi a preluat reţeaua de socializare Twitter, atribuindu-şi totodată titulatura de "Chief Twit". Miliardarul de origine sud-africană, care este şi CEO-ul companiilor Tesla şi SpaceX, a promis că va face din Twitter o platformă mai deschisă în faţa unei varietăţi mai mari de discursuri. Multe voci au criticat însă planurile sale şi au spus că Elon Musk va transforma Twitter într-un spaţiu online mai ostil, care va găzdui discursuri instigatoare la ură.



Alte personalităţi au promis că vor părăsi Twitter atunci când Elon Musk şi-a anunţat în premieră intenţia de a cumpăra reţeaua de socializare, în luna aprilie, dar şi-au schimbat părerile de atunci.



Actriţa Mia Farrow, de exemplu, a spus că va părăsi platforma online dacă aceasta va deveni mai toxică în mandatul lui Elon Musk, apoi a şters acel mesaj şi l-a schimbat cu următorul text, adresat magnatului: "Ne-ai dat Tesla şi Space X. Îţi mulţumim. Sper că vei păstra Twitter demn de realizările tale precedente şi de oamenii oneşti de pretutindeni".



Actriţa Jamilla Jamil, cunoscută pentru rolurile din serialele "The Good Place" şi "She-Hulk", a părăsit însă Twitter pe 25 aprilie, potrivit revistei People, făcând următoarea declaraţie: "Mă tem că această încercare de susţinere a libertăţii de exprimare va ajuta această platformă diabolică să ajungă la forma ei finală de ură anarhică, bigotism şi misoginie. Mult succes!". Ulterior, ea a şters acel mesaj şi a revenit însă pe Twitter.



Unii dintre utilizatorii reţelei Twitter compară aceste proteste ale celebrităţilor cu cele ale starurilor de la Hollywood care au declarat că vor părăsi Statele Unite dacă Donald Trump va fi ales în funcţia de preşedinte, însă au sfârşit prin a rămâne totuşi în ţara lor natală după victoria politicianului republican în alegerile prezidenţiale din 2016.



Deşi anumite celebrităţi chiar renunţă la Twitter, astfel de plecări se înscriu însă într-o tendinţă mai largă, care datează din perioada ce a precedat cumpărarea platformei de către Elon Musk. Potrivit unui articol publicat recent de agenţia Reuters, platforma online se confruntă deja cu o scădere a numărului său de utilizatori extrem de activi - acei 10% dintre abonaţi care publică intens pe Twitter şi care totalizează 90% din mesajele distribuite pe această reţea de socializare, notează Agerpres.

