MAE, reacție ironică la anunțul rușilor că ucrainenii au vrut să deturneze un avion către Baza Mihail Kogălniceanu

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a publicat marți dimineață o declarație în care afirmă că ar fi „identificat și dejucat” o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, ce viza deturnarea unui avion de vânătoare MiG-31 al Forțelor Aerospațiale Ruse, echipat cu racheta hipersonică aer-aer Kinjal, potrivit BBC.

Conform FSB, agenți ai serviciilor secrete militare ucrainene ar fi încercat să recruteze piloți ruși, oferindu-le până la 3 milioane de dolari.

FSB susține că planul presupunea trimiterea unui astfel de aparat, înarmat cu o rachetă Kinjal, în apropierea celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei, aflată la Constanța, unde avionul ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană aliată, notează Interfax.

În comunicatul său, serviciul rus de informații menționează și presupusa implicare a „serviciilor secrete britanice” într-o „provocare de amploare”.

Reacția MAE

În replică, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a ironizat acuzațiile și a afirmat că astfel de „povești cu spioni” sunt propagandă menită să acopere agresiunea și provocările Rusiei.

„Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciții de propagandă. Tot așa sunt astăzi știrile rusești inventate cu spioni. Ce e real însă este agresiunea rusă și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă să le acopere", a scris Andrei Țărnea pe X.

