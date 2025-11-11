€ 5.0845
DCNews Stiri MAE, reacție ironică la anunțul rușilor că ucrainenii au vrut să deturneze un avion către Baza Mihail Kogălniceanu
Data actualizării: 14:19 11 Noi 2025 | Data publicării: 14:18 11 Noi 2025

MAE, reacție ironică la anunțul rușilor că ucrainenii au vrut să deturneze un avion către Baza Mihail Kogălniceanu
Autor: Elena Aurel

putin-intalnire-zelenski_98320500 Foto: Agerpres
 

Ministerul Afacerilor Externe din România a reacționat după ce Rusia a susținut că Ucraina ar fi încercat să deturneze un avion de vânătoare MiG-31 către Baza Mihail Kogălniceanu.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a publicat marți dimineață o declarație în care afirmă că ar fi „identificat și dejucat” o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, ce viza deturnarea unui avion de vânătoare MiG-31 al Forțelor Aerospațiale Ruse, echipat cu racheta hipersonică aer-aer Kinjal, potrivit BBC.

Conform FSB, agenți ai serviciilor secrete militare ucrainene ar fi încercat să recruteze piloți ruși, oferindu-le până la 3 milioane de dolari. 

FSB susține că planul presupunea trimiterea unui astfel de aparat, înarmat cu o rachetă Kinjal, în apropierea celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei, aflată la Constanța, unde avionul ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană aliată, notează Interfax.

În comunicatul său, serviciul rus de informații menționează și presupusa implicare a „serviciilor secrete britanice” într-o „provocare de amploare”. 

Reacția MAE 

În replică, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a ironizat acuzațiile și a afirmat că astfel de „povești cu spioni” sunt propagandă menită să acopere agresiunea și provocările Rusiei.

„Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciții de propagandă. Tot așa sunt astăzi știrile rusești inventate cu spioni. Ce e real însă este agresiunea rusă și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă să le acopere", a scris Andrei Țărnea pe X. 

VEZI ȘI: Rusia acuză Ucraina de încercarea de a deturna un MiG-31 echipat cu rachetă Kinjal la Baza Mihail Kogălniceanu

