Lună Plină, efecte majore pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. Daniela Simulescu: Vă doresc să reușiți să dormiți!

Soarele și Luna vor fi în careu cu Nodurile Lunare. Este posibil ca mulți dintre noi să avem revelații referitoare la parcursul vieții. Sau legate de încrederea pe care o avem sau nu în oameni. Și nu neapărat pentru că aceștia ar fi făcut ceva anume, ci pentru că unii dintre noi sunt echipați să nu se încreadă în nimeni. Cei care vor resimți mai serios acest eveniment astrologic sunt cei cu marcaj de semne fixe în astrograma natală: Taur, Leu, Scorpion, Vărsător”, a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Luna Plină de astăzi face ZOOM IN pe buba ta cea mai veche și puternică. Tu ai face ZOOM OUT instantaneu, dar Luna Plină este în careu cu Nodul Sud/Nodul Nord. S-a blocat ecranul! Este un moment din acela în care conștientizezi că orice ai face, intri în aceeași buclă. Zoom out vine doar după acceptare, nu după resemnare. Cu siguranță, cuvintele mele te-au atins mai ales dacă ai în astrograma natală marcaj fix: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. Vă doresc să reușiți să dormiți!”, a transmis Daniela Simulescu.

Horoscop zodii

Berbec

Astrele te invită să te gândești la interacțiunile cu oamenii cei mai dragi. Poate este cazul să acorzi mai mult sau mai puțin timp unui prieten.

Taur

Încearcă să nu te duci acasă cu problemele de la serviciu. Da, familia, te va asculta, însă va avea nevoie de prezența ta.

Gemeni

Poți învăța să jonglezi cu anumite informații astfel încât să obții unele avantaje. Este nevoie doar să nu fii foarte încăpățânat.

Rac

Când nu te aștepți, apare o discuție despre bani, ai tăi sau ai celor apropiați. De altfel, astrele îți recomandă să fii mai preocupat în acest sens.

Leu

Ești întors pe dos. Tot felul de emoții contradictorii planează deasupra ta și obosești repede. Ar fi cazul să nu tragi de tine astăzi.

Fecioară

În jurul tău vor fi mulți factori declanșatori. Oricine te poate scoate din sărite, deși nu are nicio vină. Nu prea vei avea răbdare.

Balanță

Pui prea mult preț pe ce cred ceilalți despre tine. Luna aceasta plină vrea să îți dai seama că tu nu ești doar ceea ce zic rudele, prietenii sau colegii.

Scorpion

Astrele îți atrag atenția asupra faptului că vei avea vizibilitate la locul de muncă. Acum depinde doar de tine dacă e de bine sau nu.

Săgetător

Aspectele zilei te invită să meditezi puțin înainte de a trage o concluzie, mai ales referitoare la oamenii importanți din viața ta.

Capricorn

Este o zi bună pentru a te preocupa de viitorul tău, din punct de vedere financiar. Te poți gândi la un cont de economii sau unele investiții.

Vărsător

Tensiunile care apar la serviciu sau acasă nu sunt altceva decât niște provocări din partea astrelor, care vor să schimbi ceva.

Pești

Stresul de la serviciu își spune cuvântul. Astrele îți recomandă să găsești și alte activități de care să te ocupi, unele care îți plac.

