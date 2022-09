Lucian Georgescu: În SUA, am obținut 2,3 milioane de dolari pe un concept de cinci pagini. Se pornește de la ideea că poți să ai încredere în om

„S-a constatat că este necesar, dacă vrem să eliminăm disparitățile între diferitele regiuni sau țări, să-i încurajăm pe cei care vin din urmă, să încurajăm țările emergente, adică noi, să încurajăm pe căi pentru a permite să aibă acces la parteneriate de mare valoare. Până acum doi ani, nu exista o cale preferențială pentru țările din centrul și estul Europei și intram pe competiție directă cu universități germane, de exemplu, care au un buget de 100 de ori față de al nostru sau care au patrimoniu de 1.000 de ori cât al nostru, care funcționează de 300, 400 de ani. Statul acordă direct - americanii sunt cei mai buni din acest punct de vedere - granturi. Sunt granturi date de Congresul american. Se dau pe baza unui concept de proiect de cinci pagini. Eu, când am ajuns în SUA, la două săptămâni, am obținut 2,3 milioane de dolari pe un concept de cinci pagini. L-am obținut pentru universitatea din America, eram acolo. Dacă ceream pentru noi, nu obțineam”, a spus Lucian Georgescu, rectorul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, într-un interviu acordat DCNews.

„Am fost la Washington de două ori, am explicat conceptul, am explicat impactul economic, social, și așa mai departe. Mie mi se părea că de abia va începe o procedură care va dura un an, cum e la noi, cum e în UE. Am prezentat conceptul Comisiei. A zis ok, plecați. Într-o săptămână, am avut banii: 2,3 milioane de dolari!”, a subliniat rectorul.

„Acolo eram coordonatorul științific al proiectului și un american era managerul administrativ. El a primit un card și o mapă. Cu cardul, cheltuieli exclusiv pentru proiect, erau câteva chestii interzise: să cumperi alcool în supermarket, de exemplu. Când depășea 10.000 euro cheltuiala, nota pe carnețel. Se pornește de la ideea că poți să ai încredere în om! Omul știe că, dacă a călcat o dată pe bec, s-a terminat! Dacă ai făcut într-o universitate o chestiune contra eticii sau legii și ai zburat, nu te mai primești nimeni niciodată. Ești pe lista neagră a băncilor, nu-ți mai deschide nimeni cont. Trebuie să mergi așa cum spune legea”, a explicat Lucian Georgescu.

România, la coada inovației în UE. Rectorul Lucian Georgescu: Când avem idei deștepte, trebuie să le protejăm

Lucian Georgescu, rectorul Universităţii Dunărea de Jos Galaţi, a vobit la DC News și despre gradul de inovație în România.

România are cele mai slabe punctaje din Uniunea Europeană în materie de inovație și, deși majoritatea statelor membre au realizat progrese notabile, țara noastră a avut una dintre cele mai slabe evoluții în acest domeniu.

Pe acest subiect, Lucian Georgescu, rectorul Universității Dunărea de Jos Galați, a ținut să precizeze una dintre principalele cauze care a dus la poziționarea rușinoasă a României în clasamentul european al gradului de inovație este birocrația. În acest sens, el a menționat timpii lungi de așteptare pentru emiterea brevetului de invenție.

„Când avem idei deștepte trebuie să le protejăm. Din nefericire, noi nu facem chestia asta la nivel de România, deși idei deștepte sunt foarte multe. Eu nu spun că românii sunt mai deștepți decât ceilalți, dar nu sunt mai proști. Nivelul de inovare pe România e foarte bun, numai că procedurile astea lente, birocratice sunt mai lungi decât în alte părți. La americani, pe propria răspundere, te duci azi și mâine obții brevetul", a declarat Lucian Georgescu, rectorul Universității Dunărea de Jos Galați.

