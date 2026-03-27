DCNews Stiri LOTO: Doi mari câștigători. Premii la tragerile 5/40 și Noroc Plus de joi
Data publicării: 12:58 27 Mar 2026

LOTO: Doi mari câștigători. Premii la tragerile 5/40 și Noroc Plus de joi
Autor: Doinița Manic

imagine cu extragerile LOTO La tragerile de joi a-au câştigat premiile de categoria I la Loto 5/40 şi Noroc Plus. Foto: Loteria Română

S-au câştigat premiile de categoria I la Loto 5/40 şi Noroc Plus la tragerile de joi, anunță Loteria Română.

La tragerea Loto 5/40 de joi s-a câştigat premiul de categoria I de 420.765 de lei, anunță Loteria Română. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Piteşti.

De asemenea, la tragerea Noroc Plus s-a câştigat premiul de categoria I de 180.194,88 de lei, biletul fiind jucat la o agenţie din Comăneşti, judeţul Bacău, transmite Agerpres.

Noi extrageri la LOTO, duminică, 29 martie. Ce premii sunt puse în joc

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 36.713 câştiguri în valoare totală de peste 2,64 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 10,40 milioane de lei (peste 2,04 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,35 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 60,80 milioane de lei (peste 11,93 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 836.300 de lei (peste 164.100 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 121.700 de lei (peste 23.800 de euro).

Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
OpenAI suspendă o funcție de conversații din ChatGPT. E pe termen nedeterminat
Publicat acum 22 minute
Cenaclul de la Roma, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Publicat acum 31 minute
Ciobănescul corb, gigantul blând al Carpaților, în prim-plan la DC Anima - Video
Publicat acum 47 minute
Proces istoric evaluat de un prestigios complet de judecată format, printre alții, din Laura-Iuliana Scântei
Publicat acum 54 minute
Pacienții ar putea primi diagnosticul de la distanță. Ministerul Sănătății schimbă regulile telemedicinei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 19 minute
Starea de sănătate a lui Daniel Băluță după ce a fost otrăvit cu arsenic și mercur: Efectele au lăsat urme
Publicat acum 5 ore si 26 minute
Daniel Băluță susține ieșirea PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac, avertisment despre planul USR
Publicat acum 10 ore si 2 minute
Horoscop 27 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Pensii aprilie 2026: vor fi plătite mai devreme, înainte de Paște. Calendarul complet al plăților
Publicat acum 8 ore si 25 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 28: UK acuză Iranul că ține economia globală „ostatică” / SUA iau în considerare trimiterea a 10.000 de soldaţi suplimentar
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close