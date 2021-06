Lordul judecător Holroyde: la București se judecă strâmb! Va cere Tudoran CSM-ului să îi apere reputația, va solicita Corbu să fie apărată independența Justiției din România?

Intervenția CSM în apărarea reputației Laurei Codruța Kovesi, atunci când a fost acuzată de plagiat, era justificată astfel de membrii CSM:

"Reputația profesionala este o consecință a integrității morale și profesionale de care trebuie să dea dovada fiecare judecător și procuror și oferă magistratului credibilitate și siguranță în exercitarea profesiei, precum și autoritate în exprimarea opiniilor profesionale, presupunând două componente esențiale: obligația magistratului de a avea o conduita generală exemplară și, de cealaltă parte, obligația Statului de a garanta menținerea reputației magistratului, de fiecare dată când se constată că faptele semnalate sunt de natură să îi afecteze prestigiul și, pe cale de consecință, autoritatea în exercitarea profesiei", potrivit Hotnews, un site care, în 2018, o susținea puternic pe fosta șefă a DNA.

Este exemplară conduita jdecătorului Tudoran de la Înalta Curte?

Statul român este, deci, obligat să garanteze reputația judecătorului Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran, acuzat de britanici, cu condiția ca și acesta să fi avut o conduită generală exemplară.

Însă, potrivit G4media, alt site dedicat sprijinirii Justiției din țara noastră, tocmai conduita judecătorului român ar fi stat la baza deciziei din Marea Britanie.

”Martorii au descris în detaliu presupusele legături ale judecătorului Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran cu Gigi Becali, prezentat drept 'rivalul' lui Popoviciu și 'principalul martor al acuzării' DNA împotriva acestuia. Fostul judecător Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran de la Curtea de Apel București este cel care l-a condamnat pe Puiu Popoviciu în primă instanță, în 2016, la 9 ani de detenție. Ulterior, judecătorul Ion-Tudoran a dispus și confiscarea terenurilor din Băneasa obținute ilegal de Popoviciu, scrie G4media.ro.

Potrivit sursei citate, un martor le-a relatat judecătorilor englezi că judecătorul Ion-Tudoran avea o relație de prietenie și de afaceri cu Florea Pîrvu și Gigi Becali. Judecătorul ar fi venit des într-un bar de la Autovit să joace jocuri de noroc pe bani cu Becali și Pîrvu, i-ar fi consiliat pe cei doi în afaceri și în problemele legale pe care le aveau și ar fi primit mită de la ei”.

Judecătorul Tudoran ar trebui, deci, să facă o cerere de apărare a reputației la CSM, dar și Înalta Curte, a cărei credibilitate este afectată atât în țară, cât și la nivel internațional de hotărârea britanicilor, ar trebui să fie interesată în apărarea reputației.

Lipsa unei reacții la decizia lordului judecător Holroyde, poate fi înțeleasă ca o încercare de ”îngropare” a scandalului, fără verificarea de către procurori sau Inspecția Judiciară a acuzațiilor grave lansate în spațiul public după motivarea deciziei de la Londra.

CSM a ”condamnat” presa, în cazul Bercea-Stanciu-Kovesi

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, condus de presedintele Adrian Bordea si de vicepresedintele Gheorghe Muscalu, au decis, miercuri 9 iulie 2014, să valideze raportul Inspectiei Judiciare privind apararea independentei justitiei in urma afirmatiilor lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, la adresa presedintei Inaltei Curti, Livia Stanciu, si a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Raportul Inspectiei Judiciare avand ca obiect "cererea de aparare a independentei sistemului judiciar, independentei, impartialitatii si a reputatiei profesionale a judecatorilor si procurorilor". Potrivit luju.ro, presa a fost găsită vinovată pentru difuzarea acuzațiilor lui Bercea. CSM a facut public un comunicat de presa, in care precizeaza ca afirmatiile lui Bercea Mondial in legatura cu Livia Stanciu si Codruta Kovesi au afectat independenta sistemului judiciar, reputatia profesionala si imaginea publica a sefei DNA, dar si impartialitatea procurorilor DNA.

În 2018, CSM a apărat reputația a 135 de procurori, după ce "persoane ce dețin functii publice sau politice au făcut afirmații prin care au acreditat ideea că procurorii DNA administrează probe cu incalcarea legii". Era în plin scandal ”Portocală-Unitatea de elită”.