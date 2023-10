„Alfabetul coreean a fost inventat în 1443 de împăratul Sejong, un împărat înțelept care a dorit să aibă litere coreene. Până la acel moment nu existau litere coreene, deși se vorbea limba coreeană.

Existau doar ideogramele chinezești, foarte grele de învățat, deoarece literele erau foarte numeroase.

Împăratul Sejong a inventat aceste litere cu savanții lui și a reușit astfel ca toți oamenii din Coreea să învețe să scrie, să citească și astfel să-și exprime părerile.

Scrierea de mână este deosebită, este diferită. Litere coreene reprezintă o artă.

Cursurile ajută cursanții să simtă cât de frumoase sunt literele coreene. Scrierea depinde de cursanți. La curs, aceștia trag linii de caligrafie, apoi asamblând acele linii reușesc să creeze cuvinte și fraze.

Fiecare om are calitatea de a scrie, dar exersând poate ajunge un artist de caligrafie”, a spus Yousuk Won (Lidia Shin), profesor de limba română și de caligrafie.

Ce face King Sejong Institute

King Sejong Institute (coreeană: 세종 학당; RR: Sejong Hakdang) este numele de marcă al institutelor de limbă coreeană înființate de guvernul sud-coreean începând cu anul 2012. În prezent, funcţionează peste 190 de institute în peste 70 de ţări din toată lumea.

„Noi am avut cursuri de caligrafie, dar acum oamenii folosesc mai mult telefonul și calculatorul. Nu prea avem cursuri la școală, doar la institutul privat pentru oamenii mai în vârstă.

Fundația King Sejong este în Coreea. A fost înființată acum 10 ani. Noi vrem să predăm limba coreeană în România. De câteva ori am aplicat proiectul în Guvernul Coreean. În 2020 am câștigat acest proiect și am început să pregătim cursuri de limba coreeană în România.

Limba română am învățat-o la Universitatea din București, timp de un an. Apoi m-am întâlnit cu studenți români care voiau să învețe limba coreeană. Eu am vorbit limba coreeană, iar ei limba română”, a adăugat Young Sun Ha (Helen Lee), coordonator al unor programe derulate de Institutul King Sejong din București.

