Lipsa componentelor auto a dus la scăderea cu 4,4% a vânzărilor de maşini ''verzi'' în Europa, în T2

Comparativ, în primele două trimestre din 2021, au fost înregistrate creşteri de 100%, respectiv de 259%, după care avansul s-a temperat la 32% în trimestrul al treilea, 6% în trimestrul patru şi 13% în primul trimestru din 2022.



"Scăderea vânzărilor reflectă problemele din ce în ce mai mari ale producătorilor cu lipsa componentelor auto şi implicit cu întârzierile la livrări. Piaţa din România, fiind încă mică, îşi continuă ascensiunea cu o rată de peste 100%, iar în iulie, vânzările de maşini electrificate le-au depăşit pentru prima dată pe cele diesel. Evoluţia spectaculoasă din ultimul an şi jumătate a vânzărilor de maşini verzi reflectă în primul rând efectele stimulentelor acordate de guvern prin programul Rabla Plus. Stimulentele şi reglementările sunt motorul îndeplinirii obiectivelor asumate de România pentru reducerea emisiilor de carbon prin PNRR şi Green Deal, dar şi pentru înnoirea parcului auto, unul dintre cele mai vechi din Europa", a declarat Daniel Anghel, partener şi lider pentru industria auto în cadrul PwC România.



Conform datelor centralizate, în prima jumătate a anului 2022, cota de piaţă a maşinilor "verzi" a ajuns în Europa la 45,6%, din care mai mult de jumătate reprezintă vehiculele hibride (24%).



În acest context, vânzările de maşini electrice au fost singurele care şi-au continuat creşterea, în intervalul de analiză, la nivel european, cu un avans de 8,1%. Acest salt nu a putut să compenseze, însă, scăderile înregistrate de hibride plug-in (-17,5%) şi hibride (-4,8%), subliniază consultanţii PwC.



"Declinul raportat de maşinile hibride plug-in în Europa poate fi explicat în primul rând prin lipsa de disponibilitate a produselor, producătorii acordând prioritate producţiei de BEV-uri. De altfel, strategia producătorilor auto se reflectă în dublarea cotei de piaţă a BEV în ultimii doi ani, de la 7% la 13%. Topul vânzărilor de maşini BEV în primul semestru în Europa este condus de modelul Fiat 500 electric, urmat de Tesla Model 3, Renault ZOE, Dacia Spring, Peugeot 208 EV, Tesla Model 3, Renault Twingo EV, Hyundai Kona Electric, Volkswagen şi Opel Corsa-e", se menţionează în cercetarea de specialitate.



Cifrele la nivel global arată că vânzările de maşini verzi au crescut cu 29%, în al doilea trimestru al anului faţă de perioada echivalentă din 2021, în condiţiile în care piaţa auto totală a scăzut.



Cea mai mare parte din această creştere este atribuită Chinei, unde vânzările de maşini hibride, BEV/electrice şi PHEV/ hibrid plug-in au crescut cu 90,3%. "Spre deosebire de Europa, în China, creşterea vânzărilor de PHEV a fost şi mai rapidă, de 144%, comparativ cu cea a BEV, de 87%", notează sursa citată.



În acelaşi timp, piaţa maşinilor electrice din SUA a continuat ascensiunea rapidă din ultima vreme, cu 63% în al doilea trimestru din 2022, iar cota de piaţă s-a triplat în decurs de 18 luni, de la 1,6% în 2020 la 4,8% la finele lunii iunie din acest an. Per total, piaţa maşinilor ecologice din SUA a crescut cu 20%.



Raportul PwC, întocmit de departamentul de strategie globală al companiei de consultanţă, analizează principalele zece pieţe auto europene: Germania, Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie, Suedia, Norvegia, Olanda, Elveţia şi Austria, notează Agerpres.

