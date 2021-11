Lazăr (FNA): Dacă noi am putut, nu văd de ce PNL şi PSD nu ar reuşi să construiască un nou concept politic pentru comunităţi

"Este de notorietate faptul ca dl acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici reprezinta o familie cu vechi radacini liberale. Prin gandirea si profesia dumnealui este un LIBERAL desavarsit. Subsemnatul, prin aceasta activitate de ong-ist sadea pe zona de prevenire, informare, alterantive la consumul de droguri, educatie civica si culturala, nu as putea fi altfel decat cu o gandire social democrata aplicata.

Politicile antidrog implica abordare multidisciplinara cu nuante ce tin de meseriile liberale si actiuni ce tin de conceptul social. Fara o imbinare a celor doua NICIODATA nu ar fi desavarsita prevenirea, evaluarea si consilierea. Concluziile; daca noi, un LIBERAL si un SOCIAL DEMOCRAT ca si gandiri, am reusit sa construim pe termen lung cel mai complex concept antidrog al societatii civile (CIADO România & Federatia Neguvernamentala Antidrog), sa fim omniprezenti in viata oamenilor, sa fim sprijin atat pentru parinti cat si pentru tineri, de ce Partidul Naţional Liberal si Partidul Social Democrat nu ar reusi sa construiasca prin imbinarea doctrinelor si expertizei liderilor UN NOU CONCEPT politic pentru comunitati?

Ca si in zona societatii civile si in politica sunt momente cand trebuie sa decizi cu cine te vei asocia intr-un parteneriat pentru a DEZVOLTA un CONCEPT. Intotdeauna sunt solutii bune cum la fel intotdeauna pot fi greseli in anumite asocieri. Totul depinde de cat de bine te repliezi cand gresesti si cat de bine poti avansa cand nu gresesti. Vremuri, electoratul, asteptarile s-au schimbat. Daca politicienii raman ancorati in trecut si nu inteleg viitorul, nu poate fi decat un esec lamentabil al clasei politice.

Suntem convinsi ca liderii liberali Florin Cîţu, Lucian Bode, Dan Vîlceanu, Rares Bogdan, Iulian Dumitrescu etc si liderii PSD, Marcel Ciolacu, Gabriela Firea, Vasile Dîncu, Stanescu Paul, Sorin Grindeanu etc pot avea capacitatea de a intelege ca POLITICA nu este depre URA si DEZBINARE iar cand politicienii folosesc cuvantul popor, romanii asteapta etc sa fie convinsi ca la popor se gandesc", transmite Gigel Lazăr, preşedintele FNA şi CIADO România.