Laura Nureldin face praf ”hăhăiții” duci de Facebook, după moartea Reginei: Continuați să râgâiți a mici și panseuri

”Frățiwear, a murit regina Marii Britanii. O femeie care nu și-a dorit să fie monarh, ci să trăiască undeva, la o fermă, cu mulți cai și câini. Dar s-a nimerit ca unchiul să abdice, tatăl să moară tânăr, iar ea să fie așezată pe tron. Unde a stat 70 (șaptezeci) de ani. Cu grație, cu demnitate, cu echilibru și - atunci când se putea - chiar și cu umor. A murit Elisabeta a II-a. "Regina Angliei". Regina. Și văd că unii nu se pot abține de la glumițe care mai de care mai stupide și mai misogine. Da, Elisabeta de Windsor era femeie. Dar, ca să v-o zic pe limba lui Shakespeare: a Queen's balls are bigger than those of any commoner man. Așadar, continuați să râgâiți a mici și a panseuri despre ce va să zică să fii regină. Sunt sigură că orice cap încoronat din lumea asta pleacă urechea la hăhăiala frustrată a lui Nimeni, Duce de Facebook” a scris jurnalista și scriitoarea Laura Nureldin, pe Facebook, după glumele care circulă în urma morții Reginei Elisabeta a II-a.

London Bridge is down

În ziua de 8 septembrie 2022, după-amiază, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit. Nepoții săi au încercat, în zadar, să-i fie alături în ultimele clipe de viață. Regina a murit ”pașnic” la Balmoral, după 70 de ani de domnie, cea mai lungă din istoria britanică. Avea 96 de ani. Cu două zile înainte, a învestit premierul Angliei, Liz Truss.

După moartea Reginei, a fost pusă în aplicare operațiunea ”London Bridge”, iar primele cuvinte ce au fost auzite de oficialii britanici a fost ”London Bridge is down”. Așa au fost informații, înaintea populației, despre moartea Reginei.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a remarcat prin forță, combinată cu simțul umorului și iubirea pentru cai și câini. Dincolo de ”greutatea” Coroanei, ce impunea un anume protocol, Regina Elisabeta a II-a a știut să se bucure de simpatia și aprecierea oamenilor din întreaga lume, dar mai ales a britanicilor, care s-au strâns imediat, cu lacrimi în ochi, să transmită un ultim gând bun Reginei.

Funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, în 19 septembrie

Funeraliile de stat ale Reginei Elisabeta a II-a vor avea loc pe 19 septembrie la ora locală 11:00 (10:00 GMT) la Westminster Abbey din Londra, a anunţat sâmbătă Palatul Buckingham, conform agenţiilor internaţionale de presă.



Această zi va fi sărbătoare legală în Marea Britanie, după cum a autorizat sâmbătă noul monarh, Charles al III-lea, într-unul dintre primele sale ordine, notează Agerpres.



Lideri importanţi ai lumii, printre care preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, şi reprezentanţi ai caselor regale sunt aşteptaţi să participe la funeraliile Elisabetei a II-a, care a murit joi la Castelul Balmoral din Scoţia, la vârsta de 96 de ani.



La Londra, sicriul va fi expus pe catafalc în Westminster Hall, cea mai veche clădire din complexul Parlamentului. Va fi amenajată o capelă funerară unde publicul va putea să-şi prezinte omagiile timp de patru zile, începând de miercuri, 14 septembrie.



Sicriul de stejar al reginei - care se află în prezent în sala de bal de la Castelul Balmoral din Scoţia - va fi transportat duminică la Palatul Holyroodhouse din Edinburgh, într-o călătorie lentă de şase ore, cu maşina mortuară, pentru a le permite oamenilor adunaţi în oraşe şi sate să îşi prezinte omagiile. La Palatul Holyroodhouse va fi depus în Sala Tronului până luni după-amiază, când va fi dus în procesiune la Catedrala St Giles din capitala scoţiană.



Regele Charles al III-lea şi membri ai familiei regale vor participa la procesiune şi la o slujbă la catedrală. Sicriul va rămâne acolo într-o capelă mortuară pentru ca scoţienii să îşi poată lua rămas bun de la suveran.



O zi mai târziu, marţi, sicriul însoţit de fiica Reginei, Prinţesa Anne, va fi transportat pe calea aerului cu un avion al Royal Air Force pe aerodromul Northolt, la vest de Londra, apoi va fi dus cu maşina la Palatul Buckingham, unde va fi depus în Bow Room.



Miercuri după-amiază, rămăşiţele pământeşti ale Reginei vor fi purtate într-o procesiune de trăsuri ale Artileriei Regale până la Westminster Hall, unde Arhiepiscopul de Canterbury va oficia o slujbă la care vor fi prezenţi Regele şi familia sa.



În dimineaţa zilei de 19 septembrie, sicriul va fi purtat în procesiune pe distanţa de câţiva metri dintre Westminster Hall şi Westminster Abbey pentru slujba de înmormântare, după care va fi dus la Wellington Arch şi de acolo la Capela Sfântul Gheorghe de la Castelul Windsor, la periferia Londrei, pe un drum cunoscut sub numele de Long Walk. Acolo va avea loc o ultimă slujbă înainte ca Elisabeta a II-a să fie înmormântată.

