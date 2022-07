Laburiştii britanici ameninţă conservatorii cu alegeri anticipate, dacă nu instalează un alt interimar în locul lui Boris Johnson care se agață de putere

După numeroase scandaluri şi amplificarea contestării din interiorul propriei sale tabere, Boris Johnson şi-a anunţat joi demisia. Însă el vrea să rămână interimar până la numirea viitorului premier conservator, un proces care au putea dura chiar şi câteva luni, intenţie neagreată nici de responsabili din propriul său partid şi nici de opoziţie.

Comitetul 1922, organismul de organizare al Partidului Conservator, va anunţa săptămâna viitoare detalii despre calendarul desemnării viitorului şef al guvernului.

Alegeri anticipate dacă va trece votul de neîncredere

Însă liderul laburiştilor, Keir Starmer, a declarat vineri că dacă până săptămâna viitoare conservatorii nu instalează un alt premier interimar, va fi introdus un vot ne neîncredere care, dacă va reuşi, va antrena declanşarea alegerilor anticipate.

Revine Partidului Conservator datoria să facă lucrul corect (...) Dacă nu-l fac, atunci vom interveni noi cu un vot de neîncredere, a promis liderul opoziţiei laburiste, mesaj confirmat şi de adjuncta sa, Angela Rayner. Johnson este un mincinos dovedit înecat în corupţie, nu mai putem sta aşa încă două luni, a declarat presei Angela Rayner, cerându-le conservatorilor numirea unui alt premier interimar.

Dacă ei nu fac acest lucru, noi suntem clari asupra faptului că vom prezenta o moţiune de cenzură înaintea vacanţei parlamentare care începe din 22 iulie, a precizat ea, conform Agerpres.

"E clară acum dorința majorității parlamentare că e nevoie de un nou premier și un nou lider al Partidului Conservator. Am agreat cu liderii partidului că procesul de alegere a unui nou lider trebuie să înceapă acum. Voi servi în funcție până când noul lider va fi ales. Vă mulțumesc tuturor pentru voturile date Partidului Conservator. Am luptat din greu în ultimele zile pentru a continua să vă servesc așa cum am promis. (...)

Sunt extrem de mândru de realizările acestui guvern în ceea ce privește Brexit, pentru a rezolva relațiile noastre cu continentul, pentru a recupera puterea acestei țări de a-și face propriile legi în Parlament. Sunt mândru că am fost liderii Occidentului în lupta cu Vladimir Putin", a spus Boris Johnson.

"Le-am spus colegilor că nu trebuie să schimbăm Guvernul, dar situația este dificilă", a mai spus premierul britanic.

"Sunt trist să renunț la cea mai bună slujbă din lume"

"Noului lider, oricine va fi, îi promit că îi voi acorda tot sprijinul pentru a ajuta poporul britanic să depășească aceste momente dificile. Mulțumesc tuturor agențiilor, funcționarilor publici, celor din administrație și mai ales celor de la NHS care au ajutat într-un moment dificil. A fi prim-ministru este o școală în sine. Am mers în fiecare loc din Regatul Unit și am văzut atât de mulți oameni plini de nemărginita originalitate britanică, dispuși să abordeze vechile probleme cu rezolvări noi. Chiar dacă lucrurile pot să pară întunecate acum, viitorul nostru este de aur. Mai presus de toate, vreau să le mulțumesc britanicilor pentru uriașul privilegiu pe care mi l-au oferit. Sunt trist să renunț la cea mai bună slujbă din lume. Dar trebuie să mergem mai departe", a spus Boris Johnson.

Ce înseamnă prăbușirea Guvernului britanic

"Guvernul britanic sau Regatul Unit al Marii Britanii rămâne la fel de stabil și cu guvern și fără guvern. Boris Johnson oricum trebuia să plece demult, de când 40 de înalți oficiali ai Guvernului său au demisionat fiindcă au spus că nu îl mai suportă. Problema este alta: războiul din Ucraina.", a explicat analistul politic Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

Problema fundamentală a "dispariției" lui Boris Johnson

"Va fi o conducere șchioapă pentru că în Marea Britanie, o democrație așezată de 800 de ani, șeful partidului care câștigă alegerile este și primul ministru. Dar problema fundamentală este alta. Boris Johnson l-a încurajat pe președintele Zelenski să meargă până la capăt, să nu înceapă negocieri de pace, eventual teritorii contra pace, cum au propus alți lideri europeni, cum știți foarte bine, lideri europeni marcanți. Dacă dispare Boris Johnson, un sprijin foarte puternic al lui Volodimir Zelenski în Occident, dispare și el (sprijinul n.r.) să știți. Marea Britanie are cea mai bine pregătită armată în Europa.", a punctat Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: Aici e marele joc

"Boris Johnson îl sprijină pe Volodimir Zelenski să lupte până la capăt, să nu cedeze teritorii pentru a face pace cu Federația Rusă, cu dictatorul Putin. Pentru asta, Boris Johnson a încurajat, a înarmat, a pregătit armata ucraineană, fără echivoc și sunt cei mai buni militari din lume alături de americani. Dacă dispare Boris Johnson din funcția de premier, s-ar putea ca următorul premier britanic să nu fie atât de implicat, să fie implicat precum Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, și atunci acest lucru să-l oblige mai degrabă pe Zelenski să înceapă negocierile de pace chiar cu un preț uriaș, adică teritorii contra pace, cu Putin". Vezi articolul aici!

