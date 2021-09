L-am găsit pe ”Șoșoacă” al Bisericii în materie de vaccin Covid-19. Preotul Ioan Istrati lovește din nou. Ce mi-a răspuns la întrebarea dacă are morți pe conștiință

Induce, toată ziua, pe Facebook, ideea că vaccinul împotriva Covid-19 duce la moarte. Am preluat ieri câteva postări prin care creează fake-newsuri periculoase despre ser:

”Logica oii. Decât muci și febră, mai bine niște miocardită și niște cheaguri de sânge pe creier. Sună mai elegant”,

”500 de români mor zilnic de cancer deși majoritatea ar fi putut fi salvați. Statul se isterizează pentru câteva zeci de comorbizi. Complicitate la crimă”,

”Nu vreau să fiu profet mincinos, dar cine ar răspunde dacă cei 1 miliard de oameni vaccinați ar dezvolta boli cardiace grave? Asta ca să fiu delicat. Vă spun eu: nimeni”,

”Nu mă duc ca oaia la tăiere, nu accept proceduri experimentale, nu primesc substanțe care mă modifică genetic, resping aberațiile politice ale unei elite farmaceutice criminale în trecut, tocmai cu vaxuri experimentale”,

”Intubarea e o agresiune uriașă pentru un organism viu și e de multe ori inutilă sau criminală”.

Am explicat aici cel mai mare fake news pe care îl face. Apoi, părintele, a izbucnit pe pagina de Facebook și a transmis că îi este milă de milă și de ce scriu pe DC News. Ca să-i fie milă până la capăt trebuie să afle că m-am și vaccinat... de vreo șapte luni și încă nu am murit. Și mă simt și foarte bine. Și n-am făcut nici Covid-19. Și nici nu am zăcut pe la ATI. Și nici nu fac fake news-uri despre vaccinul Covid-19 care să pună viața nimănui în pericol. Și niciun fake news în general. Și da, o să mor, probabil peste ani buni, pe la 70 plus, adică peste vreo 40 de ani, iar Ioan Istrati va sări de prin mormânt: Vedeți? Vedeți? Anca Murgoci a MURIT DE LA VACCIN. Da, părinte, că vaccinul nu te face imun la moarte dacă ești călcat de mașină, ci la infecția cu noul coronavirus. Că și ăia de la gripa spaniolă, care s-au vaccinat, astăzi nu mai sunt vii. Pare logic, nu?

L-am întrebat dacă are vreun mort pe conștiință ținând cont că sfătuiește oamenii să nu se vaccineze. Poate tânărul din Timișoara care a murit recent, după ce medicii îl salvaseră printr-o minune, i-o fi citit postările, știu și eu? Doar întreb. Cazul bărbatului de 34 de ani din Timișoara se pretează drept exemplu în acest caz.

Îl reiau pe scurt: Un tânăr, în vârstă de 34 de ani, care a ajuns la ATI cu Covid-19 s-a externat pe semnătură, în ciuda avertismentului medicilor. El ajunsese la spital în stare foarte gravă. Medicii au reușit să îl salveze, dar bărbatul a refuzat să mai sta în spital.

Înainte de a se externa, după ce a stat trei săptămâni intubat, cu vocea aproape stinsă spunea că deși nu s-a vaccinat, acum credea că vaccinarea este soluția. Apoi, după ce a cerut să fie externat, tânărul a murit. Vedeți, aici, pe larg subiectul.

Cuvântul cheie pentru cazul din Timișoara este vaccinarea. Ar fi trăit și astăzi dacă s-ar fi vaccinat și nu s-ar fi luat după tot felul de ”Șoșoacă”.

Ok... iar părintele, la întrebarea dacă are vreun mort pe conștiință, în ideea în care înfierează vaccinarea și are mulți adepți care cred în el, îmi răspunde că: ”nimeni nu s-a infectat în biserică”. Ce are Sulla cu prefectura nu știu. Întrebarea era alta, iar Ioan Istrati a răspuns la ce a vrut, nefiind nicio legătură cu ce am zis. Cică n-are pe conștiință niciun mort pentru că nu s-a îmbolnăvit nimeni de Covid-19 în biserică. Nu, părinte, dar din cauza dezinformării pe care o faceți despre vaccinare? Știu, părinte, cum e prin biserici, oamenii poartă mască, păstrează distanța fizică, mulți sunt și vaccinați. Că nu toți sunt prostiți de tot felul de indivizi.

Iată răspunsul preotului Ioan Istrati:

”De doi ani de pandemie, m-am rugat pentru multe sute de oameni. Și spre deosebire de fiarele proaste din media, eu știu cum îi cheamă, știu durerile lor, le iau fața în mâini, îi îmbrățișez, îmi sărută mâna, îi spovedesc, îi împărtășesc, ascult mărturisirea lor. Mulți sunt bătrâni. Mă uit în ochii lor încercănați de suferință, umezi de durerea lumii, le iau mâinile în mâini, așa decolorate, cu râurile alea de vene de pe ele. Mă fascinează smerenia, sfiala, simțirea lor, încrederea în Dumnezeu și în rugăciunea preotului de lut. Deci îi știu pe nume. Nimeni din ăștia câteva sute nu s-a îmbolnăvit de covid de la Biserică. Pentru că Biserica e un foc dumnezeiesc care arde virușii și păcatele deopotrivă, e un cuptor ceresc unde se coc prescurile vii și sfinte care-și spun oameni. Biserica e o Euharistie cerească scoborâtă pe pământ. O jurnulitate îmi reproșa ieri câți morți am pe conștiință. Niciunul, doamnă. Care o fost bolnav, o luat carcalacul de la rude, vecini, așa cum a stabilit ancheta exact. Am pe conștiință câteva mii de vii. Incredibil de vii față de cadavrele care umblă îmbălsămate de ură pe stradă”.

Faptul că Biserica nu are nicio poziție față de derapajele unor astfel de preoți lasă de dorit. De altfel, tăcerea de care dau dovadă Universitatea „Ovidius” din Constanța și Arhiepiscopia Tomisului, acolo unde Ioan Istrati activează, nedezicându-se de aceste postări extrem de periculoase pare extrem de greu de înțeles. Este adevărat că pe Facebook fiecare face ce vrea, dar mai vorbim și de responsabilitate socială, bun simț, creier etc.

Dar cum există Șoșoacă în politică și poporul a răsplătit-o cu un post de parlamentar, de ce nu ar există și un Șoșoacă al Bisericii Ortodoxe Române și poporul să-l venereze? Mirarea este cu atât mai mare în contextul în care sunt atâția preoți în România care știu să vorbească fără ură, cu calm și iubire față de oameni. Dar îi fac de râs câte un soi de ”apucat verbal” care mai răsare ici colo.

Acest articol reprezintă o opinie.