Vezi aici filmarea cu tânărul de 34 ani, cu puțin timp înainte să moară de Covid-19 după ce a ieșit din spital pe propria răspundere / video

El ajunsese la spital în stare foarte gravă. Medicii au reușit să îl salveze, dar bărbatul a refuzat să mai sta în spital.

Înainte de a se externa, după ce a stat trei săptămâni intubat, cu vocea aproape stinsă spunea că deși nu s-a vaccinat, acum crede că vaccinarea este soluția.

“Am crezut că o să mor în fiecare zi”

Pe 30 august, Spitalul Victor Babeș din Timișoara publica filmarea cu acest tânăr care a murit între timp, iar medicii transmiteau atunci următorul mesaj: ”Afirmatia tulburatoare ii apartine unui tanar in varsta de 34 de ani care, timp de aproape 3 saptamani, a fost intubat in vreme ce se afla internat in Sectia de Terapie Intesiva a spitalului nostru. Tanarul, care nu este vaccinat, s-a infectat cu Sars-CoV 2 pe cand se afla in vacanta in Italia.

Cateva zile si-a administrat singur un tratament cu vitamine, iar cand si-a dat seama ca nu mai poate respira a venit la spital. Gradul de afectare pulmonara era in acel moment de 80 la suta. A fost necesara intubarea lui pentru a-l putea salva.

Timisoreanul spune ca nu s-a vaccinat pentru ca nu a crezut ca ar putea face vreodata o forma severa de COVID 19. “Fiecare decide pentru viata lui, dar am vazut acum, pe propria piele, ca e mai bine sa te vaccinezi, decat sa nu o faci si sa ai o forma atat de grava. E mai bine sa te vaccinezi decat sa iti pui viata in pericol”, marturiseste tanarul pacient aflat inca pe patul din Sectia de Terapie Intensiva. Datorita efortul colegilor de la ATI, a echipei condusa de dr. Mirela Porosnicu, care timp de 3 saptamani a luptat continuu, tanarul a fost salvat. Vor trebui sa treaca luni bune, insa, pana cand isi va reveni in totalitate”.

Apoi, după ce a cerut să fie externat, tânărul a murit

“Ignorând în totalitate sfaturile medicale ale colegilor de pe ATI și ale colegilor de pe secția de Boli Infecțioase, pacientul a părăsit, alaltăieri după amiază – spre seară, incinta unității noastre, spunându-ne că va sta în Timișoara, pentru a fi aproape de spital. Cred că rudele dumnealui l-au dus la Igris, la 60 de kilometri distanță, iar pe drum, din cauza riscului la transport, probabil a făcut o embolie pulmonară, iar medicii de pe ambulanța care a ajuns la el nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Pacientul nu era într-o stare bună pentru a pleca din spital. Pe această cale atragem atenția și rugăm inclusiv coronascepticii să aibă încredere în cadrele medicale. Noi nu ne putem opune dorințelor pacienților, dar e important să aibă încredere în medici. De exemplu, am avut alaltăieri un pacient cu 51% saturație de oxigen care a refuzat oxigenul în dublă sursă, punându-și în pericol starea de sănătate.” prof. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara.