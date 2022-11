Kovesi adresează o scrisoare Comisiei Europene privind refuzul Irlandei de a coopera cu EPPO

Deși Irlanda nu participă la cooperarea consolidată privind înființarea EPPO, cooperarea dintre EPPO și autoritățile judiciare competente din Irlanda trebuie să se bazeze în continuare pe instrumentele existente de cooperare judiciară și de recunoaștere reciprocă. Acestea includ instrumente esențiale pentru anchetele penale transfrontaliere, cum ar fi Convenția privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și mandatul european de arestare (Decizia-cadru 2002/584/JAI). În consecință, toate statele membre participante la EPPO au notificat EPPO ca autoritate competentă pentru aplicarea instrumentelor existente de cooperare judiciară, se precizează într-un comunicat al instituției.

„Procurorul-șef european regretă profund faptul că Irlanda, în deplină cunoștință de cauză a implicațiilor juridice ale adoptării Regulamentului EPPO la 12 octombrie 2017, refuză în practică să recunoască notificările statelor membre participante privind EPPO ca autoritate competentă și respinge în mod constant cererile de cooperare judiciară ale EPPO de la începutul operațiunilor sale la 1 iunie 2021”, se precizează în comunicatul citat.

Citește și...

Ciuvică și Chirieac s-au contrat, în direct: Nu va fi ca înainte / Kovesi iese președinte

Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac s-au contrat, în direct, la DC News și DC News TV, în emisiunea „Miercurea Neagră” din cauza Laurei Codruța Kovesi.

În timp ce Bogdan Chirieac i-a găsit chiar și slogan de campanie, Mugur Ciuvică nici măcar nu crede că fosta șefă DNA va candida la prezidențiale. Președintele Grupului de Investigații Politice se bazează pe fotografia momentului care arată că Laura Codruța Kovesi nu s-ar bucura de mare susținere. Totodată, Mugur Ciuvică spune că dacă peste doi ani Laura Codruța Kovesi va avea susținere, atunci s-ar putea să candideze.

„În acest moment, nu o susține nimeni pe Laura Codruța Kovesi. Mai aruncă unii sociologi cu cifre pentru Laura Codruța Kovesi, dar nu are nicio susținere. Și dacă va rămâne tot așa, adică fără susținere, nu va candida la prezidențiale. Iar cele două-trei ONG-uri care o susțin n-au nicio forță politică dacă nu au partide aliate sau dacă nu au susținere din partea Serviciilor”, a zis Mugur Ciuvică la DC News și DC News TV.

„În primăvară, Laura Codruța Kovesi a venit în România să testeze ce susținere are și a văzut că nu are deloc. Și a zis: „bun, atunci nici nu vreau să candidez!” Și a plecat în treaba ei. Acum, Laura Codruța Kovesi n-are niciun fel de susținere. Dacă va avea susținere peste doi ani, va candida fără discuție. Dar în momentul acesta, nu are nicio susținere, deci nu putem vorbi de nicio candidatură. Și nimeni nu a putut să candideze fără partide!”, a subliniat Mugur Ciuvică.

„În 2024, după ce va câștiga Laura Codruța Kovesi, decupez bucăți din emisiunile acestea și i le arăt domnului Ciuvică. (...) Vă cer scuze pentru că s-a înfierbântat domnul Ciuvică în această emisiune”, a zis Bogdan Chirieac. Continuarea materialului, AICI!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News