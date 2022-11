Video: Ciuvică și Chirieac s-au contrat, în direct: Nu va fi ca înainte / Kovesi iese președinte

În timp ce Bogdan Chirieac i-a găsit chiar și slogan de campanie, Mugur Ciuvică nici măcar nu crede că fosta șefă DNA va candida la prezidențiale. Președintele Grupului de Investigații Politice se bazează pe fotografia momentului care arată că Laura Codruța Kovesi nu s-ar bucura de mare susținere. Totodată, Mugur Ciuvică spune că dacă peste doi ani Laura Codruța Kovesi va avea susținere, atunci s-ar putea să candideze.

„În acest moment, nu o susține nimeni pe Laura Codruța Kovesi. Mai aruncă unii sociologi cu cifre pentru Laura Codruța Kovesi, dar nu are nicio susținere. Și dacă va rămâne tot așa, adică fără susținere, nu va candida la prezidențiale. Iar cele două-trei ONG-uri care o susțin n-au nicio forță politică dacă nu au partide aliate sau dacă nu au susținere din partea Serviciilor”, a zis Mugur Ciuvică la DC News și DC News TV.

„În primăvară, Laura Codruța Kovesi a venit în România să testeze ce susținere are și a văzut că nu are deloc. Și a zis: „bun, atunci nici nu vreau să candidez!” Și a plecat în treaba ei. Acum, Laura Codruța Kovesi n-are niciun fel de susținere. Dacă va avea susținere peste doi ani, va candida fără discuție. Dar în momentul acesta, nu are nicio susținere, deci nu putem vorbi de nicio candidatură. Și nimeni nu a putut să candideze fără partide!”, a subliniat Mugur Ciuvică.

„În 2024, după ce va câștiga Laura Codruța Kovesi, decupez bucăți din emisiunile acestea și i le arăt domnului Ciuvică. (...) Vă cer scuze pentru că s-a înfierbântat domnul Ciuvică în această emisiune”, a zis Bogdan Chirieac.

„Nu mai pot cu Kovesi! Să vă puneți o insignă cu Kovesi președinte!”, a replicat Mugur Ciuvică.

„Punem. Ne punem și pe site: „Nu va fi ca înainte / Kovesi iese președinte”. Adică nu va fi ca înainte... cu politicianism... cu corupție... Vă dați seama ce distracție va fi cu o Clotilde Armand ridicată la nivelul României... Doar gândiți-vă...”, a conchis Bogdan Chirieac.

Discuția integrală o găsiți la minutul 37:

VEZI ȘI: Palada vine cu procentul lui Kovesi în turul 1 la prezidențiale 2024. Singurul candidat care, în turul doi, i-ar putea pune piedică în cursa electorală

Sociologul Mirel Palada a spus că a făcut un sondaj pentru a surprinde fotografia momentului privind alegerile din 2024.

„Am vrut să văd ce procent ar obține Laura Codruța Kovesi dacă ar candida din partea REPER. Rezultatul a fost 23-25%, în condițiile în care REPER este la 3%. Dacă ar candida din partea USR, procentul ar fi aproximativ la fel. Este cam același bazin electoral. L-am pus pe Drulă candidat din partea USR, iar pe Laura Codruța Kovesi din partea REPER. Cătălin Drulă a obținut 5-6%, adică nimic, în condițiile în care USR este la 11-12% în sondaje. Laura Codruța Kovesi intră în turul doi”, a zis Mirel Palada la DC News și DC News TV, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

Întrebat cu cine intră Laura Codruța Kovesi în turul doi, sociologul a zis: „Cu cine vrea ea. Cel mai probabil, cu candidatul PSD. Și îl bate”. Dar există un dar. Nu ar putea bate pe oricine sau, în orice caz, lupta ar fi foarte strânsă, și am putea avea o răsturnare de situație în orice moment.

Mirel Palada spune că dacă Mircea Geoană ar candida, susținut de PSD, am putea vorbi de singurul politician care s-ar putea bate, parte în parte, cu Laura Codruța Kovesi, adică actualul secretarul general adjunct al Alianţei Nord-Atlantice (NATO) este singurul care ar putea avea o luptă foarte strânsă cu fosta șefă DNA la alegerile din 2024.

Dar mai sunt doi ani până la alegeri, iar evoluția lucrurilor este în continuă mișcare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News