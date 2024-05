Prinţul Harry şi Meghan au mers în Nigeria să vorbească despre o problemă mai puțin discutată / Foto (Reuters)

Întâlnirea a avut loc la o şcoală gestionată de o organizaţie locală asociată cu fundaţia lor din Abuja, capitala Nigeriei, în contextul primei lor călătorii întreprinse în această țară din Africa.

Cuplul regal a fost invitat în Nigeria de către şeful Statului Major al Apărării. La Academia Lightway, administrată de un ONG sprijinit de Fundaţia Archewell, Harry şi Meghan au fost așteptați cu ovaţii şi întâmpinaţi cu dansuri tradiţionale. Ei au vorbit despre sănătatea mintală, o problemă marcată de un stigmat adânc în Nigeria.

'Prea mulţi oameni nu vor să vorbească despre asta pentru că este ceva invizibil. Este ceva în mintea noastră pe care nu-l putem vedea. Nu este ca un picior rupt, nu este ca o încheietură ruptă', a zis prinţul Harry.

Foto

THE REAL ROYAL FAMILY

Genuine ♥️ and true happiness that cannot be faked.



Try to copy this if you dare William & Kate ????#HarryandMeghan #Nigeria #RoyalTour pic.twitter.com/KDtpeW55V8