"Je suis Ciucă". CCIR, susţinere pentru premier: Cu ce şi cui ajută un nou scandal?

Jurnalista Emilia Şercan a descoperit că premierul Nicolae Ciucă ar fi plagiat o parte din teza sa de doctorat. MAI MULTE DESPRE ACEST SUBIECT PUTEŢI CITI AICI

CCIR spune, însă, că nu mai este nevoie de instabilitate politică.

"Je suis Ciucă!

Față de acuzațiile de plagiat aduse primului-ministru Nicolae Ciucă, Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) face următoarele precizări:

Constatăm, nu cu surprindere, că în această perioadă de profunde încercări, când coerența și stabilitatea ar trebui să fie cuvintele de ordine, sădirea discordiei, scandalul și stigmatizarea sunt profesiuni de credință pentru unii.

Chiar dacă nu facem politică, considerăm, și știm că și mediul de afaceri și antreprenorii pe care îi reprezentăm simt la fel, că, la timpurile grele pe care le traversăm, România are nevoie de stabilitate politică și guvernanță, dacă vrem să avem parte de redresare și reconstrucție economică.

Dacă vrem stabilitate și predictibilitate, atunci să-l judecăm pe premierul Ciucă pe baza acțiunilor și rezultatelor din postura de șef al Guvernului și nu pentru ce a făcut sau nu acum 19 ani.

Știm și o spunem răspicat că românii s-au săturat de dezvăluiri și detractori, și că tot ce aceștia așteaptă este o guvernare care să-și facă treaba și să fie lăsată să și-o facă.

Ne-am săturat de atacuri și scandaluri sterile, de instabilitate și destabilizatori.

Cu ce și cui ajută un nou scandal (de plagiat) acum când presiunile zilei de azi ne fac să nu știm ce va fi mâine – vrem cu toții ca Statul să facă și să dreagă, însă, în continuu, îi tragem frâna de mână.

Am stat destul pe loc, blocați în propria neputință și ipocrizie, vrem să mergem înainte. Cu scandaluri nu mergem.

Camera de Comerț și Industrie a României merge înainte cu Nicolae Ciucă, primul-ministru al Guvernului României !", a transmis CCIR, conform unui comunicat de presă.

"Cu ce şi cui ajută un nou scandal?"

Premierul Ciucă, prima reacţie după acuzele de plagiat

"Ca urmare a interesului manifestat public față de teza de doctorat „Dimensiunea angajării armatei României în operațiuni întrunite multinaționale”, pe care am susținut-o în anul 2003, la Universitatea Națională de Apărare (UNAp), am decis să solicit analizarea lucrării de către Comisia de Etică a UNAp - Instituția Organizatoare de Studii de Doctorat în care s-a susținut teza de doctorat care are un pronunțat caracter specific domeniului Științe Militare.

Alegerea tematicii tezei de doctorat s-a bazat predominant pe experiența personală acumulata in misiunile internaționale la care am participat nemijlocit, individual sau împreună cu Batalionul 26 Infanterie: misiunea ONU de menținere a păcii din Angola (1996-1997), misiunea NATO din cadrul rezervei strategice a SACEUR pentru Balcanii de Vest (2000-2001) și misiunea de tip coaliție din Afganistan (2002). Așadar, teza mea de doctorat înglobează, pe lângă cercetarea științifică și studiul teoretic, experiența acumulată în misiunile reale și exercițiile la care am participat, aceasta constituindu-se, in mod evident, contribuția originala proprie unei teze de doctorat corect elaborata", a transmis premierul Nicolae Ciucă. VEZI AICI REACŢIA COMPLETĂ.

