Jandarmi români în Tenerife. Cu ce scop sunt trimiși în zone preferate și de turiștii români - Foto în articol

Cei doi jandarmi vor acționa în patrule mixte alături de agenţi din cadrul Gărzii Civile Spaniole, în zonele cu mulţi turişti, inclusiv cetăţeni români.

Cum s-a luat această decizie

Conform unui comunicat al Jandarmeriei Române, această hotărâre a venit ca urmare a invitaţiei transmise de către Garda Civilă Spaniolă de a desemna doi reprezentanţi pentru a participa în această misiune comună.



"Cei doi jandarmi, căpitan Adrian Andraş şi plutonier Raul Ţurcan, sunt din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Braşov, respectiv din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj. Aceştia vor desfăşura misiunea succesiv, fiecare pentru o perioadă de trei luni, şi vor avea ca activităţi principale executarea misiunilor de ordine publică şi prevenirea faptelor antisociale prin desfăşurarea de patrule comune alături de omologii spanioli", conform comunicatului.

Oportunitate de a consolida cooperarea internațională

Participarea la această misiune reprezintă o oportunitate de a consolida cooperarea internaţională şi relaţiile bilaterale dintre Jandarmeria Română şi Garda Civilă Spaniolă, subliniindu-se angajamentul instituţional faţă de obiectivul comun de a creşte performanţa în pregătirea personalului, în beneficiul siguranţei cetăţenilor, mai notează sursa citată.