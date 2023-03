James L. Olson, fost șef în CIA: Republica Moldova ar trebui să se unească cu România. Sper ca acest lucru să se întâmple

James L. Olson a fost un ofițer de elită în Directoratul de Operațiuni al Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite (CIA), a vorbit despre perspectivele Republicii Moldova, în contextul actualului conflict în desfășurare din Ucraina, conform Adevărul.

„Care ar fi, în opinia dumneavoastră, soluția pentru ca Republica Moldova să iasă din zona de influență a Rusiei: să se unească cu România sau să devină membru NATO?“, a fost întrebat James L. Olson.

„Cred că cea mai de dorit opțiune pentru a salva Moldova ar fi să se unească cu România. Cultural, etnic și lingvistic, sunteți două popoare similare. O unire a Republicii Moldova cu România i-ar asigura o mare protecție. Iar dacă Moldova ar face parte din România ar fi automat membru NATO. Sunt însă îngrijorat dacă Republica Moldova ar încerca să se alăture NATO de una singură. Pentru că acest lucru ar fi foarte provocator pentru ruși și i-ar îndemna cumva la un atac asupra Moldovei. Și cred că cea mai bună soluție ar fi ca Moldova să se unească cu România. Și sper că unirea Moldovei cu România se va întâmpla“, a spus Olson.

CITEȘTE ȘI - Ciolacu: Nu vom avea linişte până când trupul Republicii Moldova nu se va vindeca definitiv de boala rusească

Centrul de greutate al Europei, în Europa de Est

„Se va muta în anii următori centrul strategic de greutate al Europei către Europa de Est?“, a mai fost întrebat James L. Olson.

„Deja s-a mutat. NATO se mută în Est. Iar importanța granițelor României și Poloniei este mai mare ca niciodată pentru NATO“, a replicat fostul șef CIA.

„Republica Moldova este o țară cu risc extrem. Dacă războiul nu se termină printr-o înlăturare a lui Putin, acesta se poate ușor extinde. Cunoaștem ambițiile regionale ale lui Putin. Își dorea să consolideze controlul asupra estului Ucrainei, să pună mâna pe toată coasta ucraineană a Mării Negre și să preia controlul asupra Moldovei. Pentru că Moldova e o țintă. Putin vrea Moldova, are o puternică bază de operații în Transnistria. Putin ar putea folosi Transnistria ca să atace militar Moldova. Putin încearcă, prin serviciile sale de informații, să o elimine pe Maia Sandu. Și gândiți-vă ce s-ar putea întâmpla dacă va face asta. Putin are deja un „președinte-marionetă” în Belarus, pe Lukașenko. Dacă va pune mâna pe Moldova, Putin va înconjura 77% din Ucraina. Iar lumea trebuie să conștientizeze că Republica Moldova este într-un mare risc. Rușii i-au spus deja președintei Maia Sandu că dacă Moldova se va uni cu România sau se va alătura NATO poate avea aceeași soartă ca Ucraina. Însă planul lui Putin legat de Moldova a fost amânat din cauza problemelor mari pe care le are privind războiul din Ucraina. Însă în mod cert planul pe termen lung al lui Putin include încercuirea Ucrainei. Și asta înseamnă clar că Putin vrea Moldova“, a mai spus James L. Olson, despre Republica Moldova.

CITEȘTE ȘI - Ziua Unirii Basarabiei cu România. Ciucă: Ne revine responsabilitatea de a susţine Republica Moldova pe drumul său european

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News